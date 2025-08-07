INEI garantiza que datos del censo 2025 se encriptan en la nube y no pueden ser filtrados

Tras el caso registrado en San Martín de Porres, en el cual un ciudadano cuestionó y grabó a una censista del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el jefe de la entidad, Gaspar Morán, pidió a los ciudadanos que mantengan la calma y confíen en el proceso nacional.

El funcionario aseguró el respaldo del instituto a los trabajadores del censo, señalando que el equipo se encuentra realizando su labor con vocación de servicio. Hasta la fecha, el INEI ya visitó 741.000 hogares, con más de 345.000 censos completos.

Censistas ya recorrieron más de 140 mil viviendas.





INEI afirma que los datos del censo se guardan con seguridad

En una entrevista para La Rotativa del Aire, Gaspar Morán afirmó que los datos recaudados por los Censos Nacionales 2025 están respaldados por mecanismos digitales. “Todos los datos que nos va a dar la ciudadanía se encriptan inmediatamente en la nube”, tranquilizó.

Morán recalcó que los datos proporcionados por los peruanos no pueden ser manipulados ni filtrados. “La nube tiene una encriptación en línea y una encriptación estática. Nadie puede ingresar a la nube si no tiene los documentos que lo identifican para poder ingresar”, explicó. Además, subrayó que la información recolectada se usará únicamente con fines estadísticos y está protegida por la Ley 13248 sobre el secreto estadístico.

INEI pide mesura en el trato a censistas

El INEI emitió un comunicado oficial solicitando respeto hacia los trabajadores del censo luego de que un video se viralizara en redes sociales mostrando a un ciudadano cuestionando la labor de una censista. Morán remarcó que se trató de un caso aislado y que ya se dialogó con la persona involucrada para resolver el malentendido.

Censistas ya visitaron más de 741.000 viviendas

Según el último reporte del instituto estadístico, a tres días del inicio del censo, ya se llegó a más de 741.000 viviendas en todo el país. De estas, 345.000 ya fueron completadas, 205.000 están en proceso y 54.000 se encuentran con información incompleta. En tanto, un 18% de las viviendas fueron halladas desocupadas y requerirán una verificación adicional.