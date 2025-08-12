Un comerciante ganadero de la región de Puno denunció ser agredido y despojado de S/4.800 durante un falso operativo llevado a cabo por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). El empresario acusa a la policía tiktoker Elizabeth Nina Yujra, su hermano Víctor Hugo Ninca Yujra y otros tres agentes policiales de ingresar a su vivienda, agredirlo y luego huir con el dinero robado.

"Me han botado, me han amarrado. Con una cinta, una dama policía me ha tapado. [...] Algunos policías me han dado una patada, puñetes me han dado", narró el comerciante. Según el testimonio de la víctima, a pesar de que el caso fue denunciado y lograron atrapar a ambos suboficiales, fueron liberados. "¿Pero a pesar de todo eso, la policía los habría liberado?", le preguntó una mujer al empresario, quien respondió que "sí".

La mujer policía señalada como parte de este presunto robo ganó popularidad en redes sociales gracias a los bailes que publicó en su cuenta de TikTok, logrando acumular cientos de seguidores. Actualmente, la agente policial se encuentra detenida en una cárcel de mujeres, acusada de integrar una organización criminal, mientras que su hermano se encuentra prófugo de la justicia peruana.

Mininter prohíbe el uso de TikTok a la PNP durante el horario laboral

El Ministerio del Interior, a través de la Directiva N.º 05-2025-COMGEN-PNP, estableció la prohibición para los efectivos policiales de generar contenido en TikTok u otras redes sociales durante sus jornadas laborales. Además, prohibió el uso del uniforme policial, vehículos o instalaciones oficiales para la creación de contenido en redes sociales personales. Esta medida busca evitar el uso inapropiado de plataformas digitales mientras los agentes están en servicio.

Asimismo, la normativa restringe el uso de teléfonos móviles durante la jornada laboral, considerándolos una fuente de distracción que podría comprometer la seguridad pública. Los infractores estarán sujetos a sanciones administrativas, que podrían incluir de 8 a 10 días sin sueldo, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.