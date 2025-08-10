HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1
Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     
Sociedad

Censo Nacional: INEI registra más de un millón 350 mil viviendas en todo el Perú

A pocos días del inicio del censo nacional 2025, ya se han registrado más de un millón de viviendas, según informó el INEI.

El Censo inició el 4 de agosto en todo el Perú.
El Censo inició el 4 de agosto en todo el Perú. | Foto: Gob.pe

El 4 de agosto inició uno de los eventos más importantes del Perú: el Censo Nacional 2025 —XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas—, que recorrerá más de 14 millones de viviendas con la participación de más de 30.000 censistas en zonas rurales y urbanas de todo el país.

Este gran acontecimiento está organizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que busca censar a la población para actualizar y recopilar sus datos, así como mejorar la distribución de los recursos públicos. Desde su inicio, ya se han censado más de un millón de hogares.

PUEDES VER: Cuánto dura la visita de un censista y qué hacer si no estás en casa durante los Censos Nacionales 2025

lr.pe

¿Cuántas casas ya fueron censadas según el INEI?

Según indicó Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, se han censado un total de 1.351.234 viviendas y aseguró la colaboración del público durante el proceso censal. El titular del INEI acompañó a los censistas en su visita a Ica, donde resaltó el monitoreo nacional para garantizar la calidad y la confiabilidad de la información, la cual servirá de base para el diseño y la aplicación de políticas públicas.

Por otro lado, Gaspar Morán informó que los censistas estarán identificados con chaleco, morral y gorro morado, además de una credencial con código QR que permitirá a la ciudadanía verificar su identidad a través de la página web institucional.

PUEDES VER: INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

lr.pe

Asimismo, precisó que las preguntas se realizarán en la puerta de la vivienda y que, por razones de seguridad, ningún censista podrá ingresar al domicilio.

Todo lo que debes saber del Censo Nacional 2025

El censo nacional se desarrollará del 4 de agosto al 31 de octubre. Los censistas visitarán los hogares para recoger información de una sola persona calificada, que tenga el mayor conocimiento sobre las personas que residen en la vivienda.

El cuestionario incluirá 67 preguntas divididas en cinco secciones, que abarcan temas como la infraestructura del hogar, por ejemplo, de qué materiales están hechos los pisos y techos, datos personales y si la persona se identifica con alguna comunidad del Perú.

Los censistas visitarán tu vivienda y, si te encuentras ocupado o no estás en casa, volverán en otra ocasión. En caso de no encontrarte en ninguna de las visitas, dejarán un código QR con un CUV (Código Único de Vivienda) que te llevará directamente a la página web del INEI, donde podrás realizar el censo de manera virtual.

Notas relacionadas
Censo 2025: ¿Qué pasa si no me encuentro en casa cuando llegan los encuestadores?

Censo 2025: ¿Qué pasa si no me encuentro en casa cuando llegan los encuestadores?

LEER MÁS
Censista peruana desaparece en La Libertad y familia pide ayuda en búsqueda: "Su chaleco, gorro y tablet de INEI estaban ahí”

Censista peruana desaparece en La Libertad y familia pide ayuda en búsqueda: "Su chaleco, gorro y tablet de INEI estaban ahí”

LEER MÁS
INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre en Jauja pide perdón de rodillas a familia luego de que su hijo causara la muerte de un hombre en accidente de tránsito

Madre en Jauja pide perdón de rodillas a familia luego de que su hijo causara la muerte de un hombre en accidente de tránsito

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 10 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 10 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota