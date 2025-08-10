Censo Nacional: INEI registra más de un millón 350 mil viviendas en todo el Perú

El Censo inició el 4 de agosto en todo el Perú. | Foto: Gob.pe

El 4 de agosto inició uno de los eventos más importantes del Perú: el Censo Nacional 2025 —XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas—, que recorrerá más de 14 millones de viviendas con la participación de más de 30.000 censistas en zonas rurales y urbanas de todo el país.

Este gran acontecimiento está organizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que busca censar a la población para actualizar y recopilar sus datos, así como mejorar la distribución de los recursos públicos. Desde su inicio, ya se han censado más de un millón de hogares.

¿Cuántas casas ya fueron censadas según el INEI?

Según indicó Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, se han censado un total de 1.351.234 viviendas y aseguró la colaboración del público durante el proceso censal. El titular del INEI acompañó a los censistas en su visita a Ica, donde resaltó el monitoreo nacional para garantizar la calidad y la confiabilidad de la información, la cual servirá de base para el diseño y la aplicación de políticas públicas.

Por otro lado, Gaspar Morán informó que los censistas estarán identificados con chaleco, morral y gorro morado, además de una credencial con código QR que permitirá a la ciudadanía verificar su identidad a través de la página web institucional.

Asimismo, precisó que las preguntas se realizarán en la puerta de la vivienda y que, por razones de seguridad, ningún censista podrá ingresar al domicilio.

Todo lo que debes saber del Censo Nacional 2025

El censo nacional se desarrollará del 4 de agosto al 31 de octubre. Los censistas visitarán los hogares para recoger información de una sola persona calificada, que tenga el mayor conocimiento sobre las personas que residen en la vivienda.

El cuestionario incluirá 67 preguntas divididas en cinco secciones, que abarcan temas como la infraestructura del hogar, por ejemplo, de qué materiales están hechos los pisos y techos, datos personales y si la persona se identifica con alguna comunidad del Perú.

Los censistas visitarán tu vivienda y, si te encuentras ocupado o no estás en casa, volverán en otra ocasión. En caso de no encontrarte en ninguna de las visitas, dejarán un código QR con un CUV (Código Único de Vivienda) que te llevará directamente a la página web del INEI, donde podrás realizar el censo de manera virtual.