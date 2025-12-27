HOYSuscripcion LR Focus

Clip viral en TikTok genera reacciones dividas en redes sociales.
Clip viral en TikTok genera reacciones dividas en redes sociales.

Un incidente en el servicio del Metropolitano está generando un intenso debate en las redes sociales, todo a raíz de un video que muestra a un joven siendo obligado a bajar del bus por viajar con su mascota. Este suceso tuvo lugar en plena Navidad, en el último vehículo de la jornada, lo que aumentó la incomodidad de los pasajeros que también se vieron obligados a descender.

Incidente en el Metropolitano desata polémica por retiro de mascota de bus

Según el video compartido por usuarios en TikTok, la mascota estaba tranquila y no causaba molestias a los demás usuarios. Sin embargo, en las imágenes se escucha una discusión que surgió cuando una mujer, que llevaba a un bebé en brazos, cuestionó la presencia del perro, argumentando que no debería estar en el transporte público.

La controversia se intensificó cuando el personal del servicio decidió hacer bajar al perro, lo que llevó a que todos los pasajeros del bus también tuvieran que salir. "Era el último bus en plena Navidad y hacen bajar a todos porque querían que el perrito se baje", describe el clip viral del usuario momapetshop que compartió el contenido en TikTok.

¿Se puede trasladar mascotas en el Metropolitano? Esto dice la ATU

Ante la viralización del caso, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un recordatorio sobre la normativa vigente. La entidad aclaró que sí se permite viajar con mascotas en el Metropolitano, siempre que los animales sean transportados en un transportador adecuado, para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los usuarios.

larepublica.pe

Además, la ATU recomendó que estos viajes se realicen entre las 10.00 a. m. y las 4.00 p. m., horario en el que hay menos afluencia de pasajeros. El organismo instó a los usuarios a respetar estas disposiciones para evitar situaciones de riesgo o conflictos.

