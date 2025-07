Le pide a su mamá que haga sopa y usa pollo a la brasa para el caldo: "Me siento estafada"

Es común que muchas personas improvisen a la hora de cocinar, adaptándose a los ingredientes que tienen a la mano; sin embargo, una joven peruana nunca pensó llevarse una sorpresa al pedirle a su mamá que le preparara un caldo con pollo. Según las imágenes compartidas en el video publicado en su cuenta de TikTok @alexadoblen, la sopa fue hecha con pollo a la brasa, algo que la dejó consternada.

Ante la viralización del clip, miles de internautas comenzaron a contar su experiencia resaltando la creatividad que tienen sus padres a la hora de preparar los alimentos. El video ya es viral en redes sociales y cuenta con más de 150.000 reproducciones.

Joven queda en shock al ver que su mamá hizo caldo de pollo a la brasa

De acuerdo con el relato de la joven, cuando su mamá le comentó que había traído pollo, nunca imaginó que se trataría del emblemático platillo a la brasa, es por ello que le pidió que cocinara un caldo con este alimento. Sin embargo, al sentarse a comer se percató del 'error de comunicación' y quedó sorprendida por la creatividad de su progenitora al usar este potaje e improvisar una sopa.

"En muchas ocasiones mi mamá a cocina cosas extrañas. Caldo de pollo con pollo a la brasa. Me siento estafada porque ella me dijo que había traído pollo y me dijo si quería comerlo normal o con caldo. Le dije que con caldo porque estoy enferma, pero no me imaginé que era pollo a la brasa", explicó.

Usuarios reacciona al caldo de pollo a la brasa

Miles de usuarios de la plataforma china expresaron su admiración por la creatividad de la madre al preparar caldo con pollo a la brasa y no dudaron en compartir sus experiencias.

"Mi mamá hizo escabeche con pollo de KFC", "Mi mamá hace ají de gallina pero con atún", "Mi mamá hace arroz con pollo, pero reemplaza el arroz por quinoa", "Mi mamá hace caldo de pizza", "Tu mamá sí lo tomó literal", son algunos de los comentarios que se lee.