Pollo amarillo vs. pollo blanco: ¿cuál es mejor para tu salud y dieta diaria?

El pollo es un ingrediente esencial en la gastronomía peruana, destacado por su accesibilidad y versatilidad. Entre sus preparaciones más representativas se encuentra el pollo a la brasa, un plato que ha logrado ganarse el título de "el más democrático" debido a su popularidad en todos los sectores sociales del país. Además de su sabor característico, es importante comprender las diferencias que pueden presentarse en su presentación, como el tono de la piel, ya sea amarillo o blanco, lo que tiene una incidencia directa en el tipo de receta que se elabore.

Sin embargo, al momento de adquirir pollo en los mercados o supermercados, los consumidores suelen enfrentarse a una amplia variedad de opciones. Esta abundancia puede generar confusión, sobre todo cuando se observan diferentes tonos en los pollos crudos, un fenómeno que, en la mayoría de los casos, no representa un motivo de preocupación. Comprender las razones detrás de estas diferencias puede facilitar la elección al momento de abastecerse para la semana.

Pollo amarillo vs. pollo blanco: ¿cuál es mejor para tu salud?

El tono amarillo en el pollo se debe a la presencia de carotenoides, pigmentos encontrados en alimentos como el maíz, las zanahorias o la remolacha. Estos pigmentos se disuelven en las grasas, y cuando el pollo consume maíz, los carotenoides tiñen su grasa subcutánea, dándole un color amarillo. Cabe destacar que solo la grasa adquiere este color y, al mezclarse con la carne rosada, puede generar un tono anaranjado.

No obstante, este cambio en el color no influye en los valores nutricionales del pollo, ya que tanto el pollo con carne rosada como el amarillo poseen los mismos nutrientes esenciales. Por lo tanto, al elegir pollo en el supermercado, el color no indica el tipo de crianza del animal. Por ejemplo, un pollo alimentado con trigo tendrá carne rosada. En resumen, el color de la carne depende más de la dieta del ave que de su calidad o bienestar.

¿Cuáles son los beneficios de la carne de pollo?

La carne de pollo es altamente apreciada por su valor nutricional y los numerosos beneficios que aporta. Es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para el mantenimiento y reparación de los tejidos musculares, lo que la hace ideal para personas activas y deportistas.

También, su bajo contenido en grasas, especialmente al retirar la piel, la convierte en una opción saludable para quienes desean controlar su peso o reducir la ingesta de grasas saturadas. El pollo también contiene vitaminas del grupo B, como la niacina (B3), que favorece el metabolismo de grasas y azúcares, y la vitamina B6, que mejora la función cerebral y cardiovascular.

Asimismo, los minerales como fósforo, magnesio y zinc presentes en el pollo benefician la salud ósea y el sistema inmunológico. El selenio, también presente en este alimento, posee propiedades antioxidantes que apoyan el metabolismo y protegen contra el daño celular. Incluir pollo en la dieta también puede mejorar el estado de ánimo, debido a su contenido de triptófano, un aminoácido que favorece la producción de serotonina, lo que ayuda a reducir el estrés y mejora la calidad del sueño. Sumado a eso, el pollo es fácil de digerir, lo que lo convierte en un alimento apto para todas las edades, desde niños hasta adultos mayores.

Así se hace el aderezo para el pollo a la brasa

A continuación, los ingredientes y la preparación del aderezo para el pollo a la brasa, cuyo ingrediente secreto es la cerveza negra.

Ingredientes

2 cucharadas de sal.

1 cucharadita de pimienta.

1 cucharadita de comino.

3 cucharaditas de ajo en pasta.

1 cucharadita de orégano seco.

1 cucharadita de romero.

4 cucharaditas de ají panca en puré.

1 taza de cerveza negra.

2 cucharadas de vinagre blanco.

2 cucharadas de salsa de soja.

1/4 de taza de aceite vegetal.

Preparación

Después de lavar bien el pollo, mezcle todos los ingredientes en un bol. Utilice esta mezcla para cubrir completamente el pollo. Deja que el ave repose en esta marinada antes de iniciar la cocción.

Otros tipos de aderezo para el pollo a la brasa

Si deseas darle un sabor distinto a tu pollo a la brasa, te recomendamos probar los siguientes aderezos.

Aderezo de pollo a la brasa con mantequilla

1 taza de cerveza negra o rubia.

2 cucharadas de vinagre blanco.

1 cucharada de salsa de soja (sillao).

2 cucharadas de ajo molido.

1/2 cucharada de ají panca.

Comino al gusto.

Pimiento negro al gusto.

Romero molido al gusto.

1 cucharada de sal.

1 cucharada de mantequilla.

Aderezo de pollo a la brasa sabor oriental