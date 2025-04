Peruano felicita a motociclista por mostrar su placa en casco y mochila delivery: "El que nada debe, nada teme"

Un conductor quedó sorprendido al notar que un motociclista en Lima circulaba por las calles de la ciudad mostrando su placa tanto en el casco como en la mochila de delivery. Este hecho se produce en un contexto complejo para la capital peruana, que actualmente enfrenta una creciente ola de extorsiones. La preocupación por la inseguridad llevó a muchos ciudadanos a asociar a los motociclistas con actividades ilícitas, generando un ambiente de desconfianza y temor en las vías públicas. Sin embargo, este motociclista decidió tomar una medida que lo diferenciaría de los infractores y demostrar que, en su caso, no había motivos para temer.

El motociclista, en un esfuerzo por mostrar su identificación y reducir la percepción de inseguridad, ideó una solución práctica: colocar su placa de matrícula de manera visible en su casco y mochila. De esta forma, buscó que tanto los transeúntes como los conductores pudieran identificarlo fácilmente como un trabajador de delivery legítimo.

Motociclista en Lima muestra su placa en casco y mochila para combatir la inseguridad

El hecho no pasó desapercibido y rápidamente fue compartido en redes sociales, especialmente en TikTok, donde un conductor celebró la iniciativa del motociclista. En un video grabado en medio del tráfico limeño, el conductor expresó su apoyo y admiración por la actitud del trabajador de delivery:

"Felicitar cuando los amigos motociclistas tienen la intención de colaborar en contra de esta delincuencia. El que nada debe, nada teme. Miren la placa, en el casco, en la mochila, además coincide con su placa. Felicitaciones amigo, sigue trabajando, sigue operando, con total normalidad, sin ningún inconveniente", comentó mientras el tráfico seguía su curso.

El mensaje del conductor no solo destacó la acción, sino también el valor de la transparencia en tiempos de inseguridad. El video rápidamente se volvió viral y las reacciones no tardaron en llegar. En el clip, el conductor aprovechó para resaltar la importancia de este tipo de comportamientos en un contexto donde la desconfianza hacia los motociclistas es creciente.

Reacciones divididas en redes sociales sobre la iniciativa contra la delincuencia

Las reacciones en las redes sociales fueron divididas, reflejando diferentes puntos de vista sobre la efectividad de esta medida. Algunos usuarios aplaudieron la idea, comentando: "He visto a varios moteros así, incluso con chaleco anaranjado y con el número de su placa. Es una excelente iniciativa".

Sin embargo, otros no compartieron la misma opinión, argumentando que esta acción no es suficiente para frenar la delincuencia: "¿Y eso como va a frenar la delincuencia?", cuestionó un usuario. Otro comentó que, aunque la idea era positiva, no solucionaría el problema de fondo. Algunos, en cambio, sugirieron que el verdadero problema radica en la falta de una estrategia más amplia y efectiva por parte del gobierno: "Los motociclistas no tienen la culpa, el gobierno debería de trabajar realmente en otras estrategias", señaló un usuario.