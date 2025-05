Motociclistas marchan contra el uso de chaleco obligatorio y casco con placa: "Nos están marcando como si fuéramos ganado"

Esta tarde, un grupo de motociclistas se reunieron en el Campo de Marte, ubicado en el distrito de Jesús María, para dar inicio a la marcha denominada 'No al chaleco con placa, no al abuso del delivery'. Ellos se manifiestan en contra de la norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que impone el uso obligatorio de chaleco y casco con número de placa en Lima Metropolitana y Callao.

Por su parte, el presidente de la Comunidad Motera del Perú, Danny Mendoza, se pronunció acerca de dicha disposición y señaló que estas medidas no han demostrado "eficacia" en otros países. Además, consideró que las autoridades los estarían comparando con los delincuentes.

"La medida del chaleco no puede ir por una simple razón: esta medida ya se ha hecho en Colombia y no funcionó. Nosotros le hemos hecho llegar al ministro un informe de la Universidad de Los Andes de Colombia que señala que en 25 ciudades de este país se han impuesto estas medidas y no han tenido resultados (...) Nosotros no nos oponemos a las medidas del Gobierno. Hemos cedido en las restricciones, pero no se nos pueden marcar a los motociclistas como si fuéramos animales. Nos están marcando como si fuéramos ganados", declaró en diálogo con Canal N.

Motociclistas marchan contra uso de chaleco y casco con placa

Un aproximado de 80 manifestantes se encuentran reunidos en Campo de Marte con sus motocicletas, listos para dirigirse hacia las sedes del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Varios de ellos son trabajadores de delivery, tanto de empresas digitales como tradicionales. Ellos protestarán en las calles de Lima con el objetivo de pedir a las autoridades que se elimine la normativa que exige el uso de cascos certificados y chalecos retrorreflectantes con la placa del vehículo impresa.

"La delincuencia se combate con inteligencia", "Nosotros también somos víctimas de la delincuencia", son algunos de los mensajes de los motociclistas.

Uso obligatorio de casco certificado para motociclistas

El MTC informó que los motociclistas deberán de utilizar chalecos retro reflectivos con el número de placa visible en la parte posterior, así como cascos de seguridad debidamente homologados. Las personas que incumplan estas exigencias serán sancionados con una multa de S/428 y, en algunos cascos, con la retención del vehículo.

Esta medida del MTC busca reducir los accidentes de tránsito en las vías y facilitar la identificación de los conductores, en el marco del incremento de la delincuencia y criminalidad en el país. Cabe señalar que, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 008-2025-MTC/18, los chalecos deberán estar confeccionados con materiales retro reflectivos y mostrar la matrícula del vehículo en cifras negras. Mientras que los cascos deberán de ser de cuatro tipos: integral, cross, modular y abierto.

