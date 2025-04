El alumno, por la vergüenza, no supo cómo reaccionar, así que solo dejó que el profesor lo reprendiera. Foto: Composición LR/ TikTok

A muchos estudiantes, durante sus clases virtuales, se les ha olvidado que tienen el micrófono encendido, lo que ha ocasionado situaciones incómodas o distracciones. Esto ocurre especialmente cuando no son conscientes de que sus conversaciones privadas o ruidos de fondo se escuchan claramente por los demás. En un entorno educativo digital, es esencial mantener los micrófonos apagados para que el profesor pueda continuar su clase con normalidad.

Esto le ocurrió a un estudiante de la Universidad César Vallejo (UCV), quien se encontraba en su clase virtual esperando la entrada de su profesor. Al ver que el docente se estaba conectando, el alumno hizo un comentario singular sobre él, pensando que tenía el micrófono de su laptop apagado: "Ese profe es peladito", dijo, sin saber que su micrófono estaba encendido.

¿Cuál fue la reacción del profesor?

El profesor, al haber escuchado lo dicho por su alumno, adoptó inmediatamente una actitud seria y respondió: "Fabrizio, te estoy escuchando, no me describas así, porque lo voy a considerar una falta de respeto. Mantengamos la privacidad de la clase, porque estamos en una sesión. No te permito que hagas eso", replicó el docente con cierta molestia.

El alumno se avergonzó por tan bochornoso momento, que se reflejó en su rostro; aún así, decidió subirlo a su cuenta de TikTok, fabrizzio_44, tomando con gracia lo vivido durante sus clases.

Usuarios en TikTok tomaron con gracia el incidente

Diversos internautas de TikTok tomaron con gracia el incidente, a pesar de que algunos lo consideraron una falta de respeto. Entre los comentarios destacan: "Pero no lo dijo de mala manera", "Hasta yo me palteé", "Hasta yo sentí la vergüenza", "Maneras de desaprobar un curso rápidamente". Otros se solidarizaron con el estudiante, mencionando que ya les había ocurrido: "Yo creo que nos pasó a muchos". El video tiene más de 2 millones de reproducciones y 300,000 me gusta.