HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     
Sociedad

¿Tienes secundaria completa? El Ejército del Perú lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/6.644

El Ejército del Perú anunció una convocatoria laboral 2025 con un total de 276 plazas disponibles en el departamento de Lima, cuyas postulaciones estarán abiertas hasta el 21 de octubre de este año.

Convocatoria laboral del Ejercito 2025
Convocatoria laboral del Ejercito 2025 | Composición Lr/Andina

El Ejército del Perú, rama terrestre de las Fuerzas Armadas encargada de la defensa nacional, anunció 56 convocatorias laborales para Lima que ofrecen un total de 276 plazas destinadas a ciudadanos con secundaria completa, estudios técnicos o formación universitaria. Estas oportunidades de empleo están dirigidas a distintos perfiles profesionales y, en algunos casos, ofrecen remuneraciones que pueden alcanzar los S/6.644.

Las convocatorias laborales del ejército de 2025 ofrece puestos para las siguientes carreras:

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
  • Administración
  • Administración hotelera
  • Auditoría
  • Contabilidad
  • Auxiliar de contabilidad
  • Auxiliar de sistema administrativo
  • Secretariado
  • Oficinista
  • Mayordomo
  • Derecho
  • Asistente social
  • Sociología
  • Educación
  • Ciencias de la comunicación
  • Comunicación
  • Periodismo
  • Relaciones públicas
  • Traductor intérprete
  • Transcriptor PAD
  • Capacitación y difusión
  • Bibliotecología
  • Medicina
  • Enfermería
  • Farmacia
  • Fisioterapia
  • Nutrición
  • Tecnología médica
  • Equipo médico
  • Ingeniería civil
  • Ingeniería de sistemas
  • Sistemas
  • Estadística
  • Computación e informática
  • Telecomunicaciones
  • Mantenimiento de equipo electrónico
  • Mecánica electrónica
  • Mecánica automotriz y motores
  • Mecánica en producción
  • Mecánica aeronáutica
  • Soldadura
  • Soldador
  • Electricidad
  • Carpintero
  • Maestro albañil
  • Gasfitero
  • Jardinero
  • Chofer
  • Limpieza
  • Limpieza de lunas
  • Arquitectura
  • Laboratorio
  • Gastronomía
  • Abastecimiento

PUEDES VER: INEI anuncia 10.000 puestos de trabajo con sueldo de hasta S/740 por 4 días de labores para todas las regiones del Perú: ¿cómo y hasta cuando postular en 2025?

lr.pe

¿Cómo postular a la convocatoria del Ejército 2025?

Las convocatorias laborales del Ejército estarán abiertas del 9 al 21 de octubre del presente año. Para participar en el proceso de selección, que se realiza de manera virtual, los postulantes deben inscribirse en línea y presentar su currículum vitae documentado a través de la siguiente ENLACE.

Para postular correctamente, el interesado deberá seguir con atención las instrucciones, requisitos y fechas establecidas en las bases de la convocatoria. Solo serán válidas las postulaciones que cumplan con lo indicado en dicho documento, por lo que se recomienda revisar cada detalle antes de enviar la solicitud.

Notas relacionadas
Nuevas vacantes en la Municipalidad de Magdalena hasta el 23 de septiembre para personas con secundaria y sueldos de más de S/ 2.000

Nuevas vacantes en la Municipalidad de Magdalena hasta el 23 de septiembre para personas con secundaria y sueldos de más de S/ 2.000

LEER MÁS
Más de 20 puestos de fiscalizadores en SMP para personas con secundaria y estudios técnicos: Municipalidad paga sueldos entre S/ 2.000 y S/ 2.700

Más de 20 puestos de fiscalizadores en SMP para personas con secundaria y estudios técnicos: Municipalidad paga sueldos entre S/ 2.000 y S/ 2.700

LEER MÁS
Convocatoria para financiamiento y ejecución del mejoramiento en Alameda Pérez de Cuellar

Convocatoria para financiamiento y ejecución del mejoramiento en Alameda Pérez de Cuellar

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
Trabajador de pollería en Comas se autosecuestra para extorsionar a su jefa, dueña del negocio: fingía golpes y enseñaba armas

Trabajador de pollería en Comas se autosecuestra para extorsionar a su jefa, dueña del negocio: fingía golpes y enseñaba armas

LEER MÁS
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025