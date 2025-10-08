¿Tienes secundaria completa? El Ejército del Perú lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/6.644
El Ejército del Perú anunció una convocatoria laboral 2025 con un total de 276 plazas disponibles en el departamento de Lima, cuyas postulaciones estarán abiertas hasta el 21 de octubre de este año.
- Paro de transportistas EN VIVO este lunes 6 de octubre: caos en los paraderos y enfrentamientos con la Policía Nacional
- Paro de transportistas del 6 de octubre: estas líneas no saldrán a trabajar este lunes
El Ejército del Perú, rama terrestre de las Fuerzas Armadas encargada de la defensa nacional, anunció 56 convocatorias laborales para Lima que ofrecen un total de 276 plazas destinadas a ciudadanos con secundaria completa, estudios técnicos o formación universitaria. Estas oportunidades de empleo están dirigidas a distintos perfiles profesionales y, en algunos casos, ofrecen remuneraciones que pueden alcanzar los S/6.644.
Las convocatorias laborales del ejército de 2025 ofrece puestos para las siguientes carreras:
TE RECOMENDAMOS
JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
- Administración
- Administración hotelera
- Auditoría
- Contabilidad
- Auxiliar de contabilidad
- Auxiliar de sistema administrativo
- Secretariado
- Oficinista
- Mayordomo
- Derecho
- Asistente social
- Sociología
- Educación
- Ciencias de la comunicación
- Comunicación
- Periodismo
- Relaciones públicas
- Traductor intérprete
- Transcriptor PAD
- Capacitación y difusión
- Bibliotecología
- Medicina
- Enfermería
- Farmacia
- Fisioterapia
- Nutrición
- Tecnología médica
- Equipo médico
- Ingeniería civil
- Ingeniería de sistemas
- Sistemas
- Estadística
- Computación e informática
- Telecomunicaciones
- Mantenimiento de equipo electrónico
- Mecánica electrónica
- Mecánica automotriz y motores
- Mecánica en producción
- Mecánica aeronáutica
- Soldadura
- Soldador
- Electricidad
- Carpintero
- Maestro albañil
- Gasfitero
- Jardinero
- Chofer
- Limpieza
- Limpieza de lunas
- Arquitectura
- Laboratorio
- Gastronomía
- Abastecimiento
PUEDES VER: INEI anuncia 10.000 puestos de trabajo con sueldo de hasta S/740 por 4 días de labores para todas las regiones del Perú: ¿cómo y hasta cuando postular en 2025?
¿Cómo postular a la convocatoria del Ejército 2025?
Las convocatorias laborales del Ejército estarán abiertas del 9 al 21 de octubre del presente año. Para participar en el proceso de selección, que se realiza de manera virtual, los postulantes deben inscribirse en línea y presentar su currículum vitae documentado a través de la siguiente ENLACE.
Para postular correctamente, el interesado deberá seguir con atención las instrucciones, requisitos y fechas establecidas en las bases de la convocatoria. Solo serán válidas las postulaciones que cumplan con lo indicado en dicho documento, por lo que se recomienda revisar cada detalle antes de enviar la solicitud.