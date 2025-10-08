¿Tienes secundaria completa? El Ejército del Perú lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/6.644

El Ejército del Perú, rama terrestre de las Fuerzas Armadas encargada de la defensa nacional, anunció 56 convocatorias laborales para Lima que ofrecen un total de 276 plazas destinadas a ciudadanos con secundaria completa, estudios técnicos o formación universitaria. Estas oportunidades de empleo están dirigidas a distintos perfiles profesionales y, en algunos casos, ofrecen remuneraciones que pueden alcanzar los S/6.644.

Las convocatorias laborales del ejército de 2025 ofrece puestos para las siguientes carreras:

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Administración

Administración hotelera

Auditoría

Contabilidad

Auxiliar de contabilidad

Auxiliar de sistema administrativo

Secretariado

Oficinista

Mayordomo

Derecho

Asistente social

Sociología

Educación

Ciencias de la comunicación

Comunicación

Periodismo

Relaciones públicas

Traductor intérprete

Transcriptor PAD

Capacitación y difusión

Bibliotecología

Medicina

Enfermería

Farmacia

Fisioterapia

Nutrición

Tecnología médica

Equipo médico

Ingeniería civil

Ingeniería de sistemas

Sistemas

Estadística

Computación e informática

Telecomunicaciones

Mantenimiento de equipo electrónico

Mecánica electrónica

Mecánica automotriz y motores

Mecánica en producción

Mecánica aeronáutica

Soldadura

Soldador

Electricidad

Carpintero

Maestro albañil

Gasfitero

Jardinero

Chofer

Limpieza

Limpieza de lunas

Arquitectura

Laboratorio

Gastronomía

Abastecimiento

¿Cómo postular a la convocatoria del Ejército 2025?

Las convocatorias laborales del Ejército estarán abiertas del 9 al 21 de octubre del presente año. Para participar en el proceso de selección, que se realiza de manera virtual, los postulantes deben inscribirse en línea y presentar su currículum vitae documentado a través de la siguiente ENLACE.

Para postular correctamente, el interesado deberá seguir con atención las instrucciones, requisitos y fechas establecidas en las bases de la convocatoria. Solo serán válidas las postulaciones que cumplan con lo indicado en dicho documento, por lo que se recomienda revisar cada detalle antes de enviar la solicitud.