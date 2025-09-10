HOYSuscripcion LR Focus

Convocatoria para financiamiento y ejecución del mejoramiento en Alameda Pérez de Cuellar

La Municipalidad Provincial de Huamanga invita a empresas privadas a participar en el financiamiento y ejecución del proyecto de mejora en Alameda Pérez de Cuellar.

Las firmas deberán presentar su expresión de interés hasta el 19 de setiembre. Fuente: Difusión.
Se convoca a la(s) Empresa(s) Privada(s) que esté(n) interesada(s) en el financiamiento y/o ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO EN LA ALAMEDA PÉREZ DE CUELLAR DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-EF, en adelante, TUO de la Ley N° 29230 y el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF, en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, para que presenten su expresión de interés hasta 19 de setiembre de 2025, conforme al anexo A del presente documento:

1.Entidad pública que convoca el proceso de selección:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

2. Objeto de la convocatoria y descripción del proyecto:

El objeto de la convocatoria es la selección de la Empresa Privada que sea la responsable del financiamiento y ejecución del proyecto, según el siguiente detalle:

larepublica.pe

3.Calendario del proceso de selección:

larepublica.pe

4. Bases del proceso de selección:

Las Bases del proceso podrán ser consultadas en los siguientes portales institucionales:

larepublica.pe

