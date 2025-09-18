Más de 20 puestos de fiscalizadores en SMP para personas con secundaria y estudios técnicos: Municipalidad paga sueldos entre S/ 2.000 y S/ 2.700

Los fiscalizadores pueden realizar visitas sin previo aviso y están obligados a entregar un acta con observaciones tras cada intervención. Foto: Agencia Anadolu

Los fiscalizadores pueden realizar visitas sin previo aviso y están obligados a entregar un acta con observaciones tras cada intervención. Foto: Agencia Anadolu

La Municipalidad de San Martín de Porres ha abierto una nueva convocatoria de trabajo dirigida a personas con secundaria completa o estudios técnicos truncos. Esta oferta pública, correspondiente a septiembre de 2025, busca reforzar su equipo de fiscalización y supervisión urbana con 21 nuevas contrataciones bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Los sueldos ofrecidos oscilan entre S/ 2.000 y S/ 2.700, dependiendo del cargo, y las plazas están orientadas a personas con experiencia en entidades públicas o privadas.

TE RECOMENDAMOS MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Cuáles son los puestos a los que puedo aplicar en la Municipalidad de San Martín de Porres?

La oferta de trabajo contempla dos posiciones: fiscalizador municipal y supervisor de campo. Ambas requieren experiencia previa y formación mínima de nivel técnico trunco o secundaria completa. Estos son los detalles:

1. Fiscalizador municipal

Vacantes : 20

: 20 Remuneración mensual : S/ 2.000

: S/ 2.000 Requisitos académicos : Secundaria completa o estudios técnicos truncos

: Secundaria completa o estudios técnicos truncos Experiencia general : 1 año en el sector público o privado

: 1 año en el sector público o privado Experiencia específica: 6 meses en tareas relacionadas, en instituciones públicas

2. Supervisor de campo

Vacantes : 1

: 1 Remuneración mensual : S/ 2.700

: S/ 2.700 Requisitos académicos : Secundaria completa o estudios técnicos truncos

: Secundaria completa o estudios técnicos truncos Experiencia general : 2 años en el ámbito público o privado

: 2 años en el ámbito público o privado Experiencia específica: 6 meses en funciones similares, dentro del sector público

¿Cuáles son las labores a cumplir en la Municipalidad de San Martín de Porres?

Los fiscalizadores cumplen un rol clave en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, el control del comercio informal y la vigilancia del entorno urbano. Según las disposiciones vigentes, sus tareas incluyen:

Verificar que negocios y construcciones cuenten con los permisos correspondientes.

Supervisar el uso adecuado del espacio público y evitar ocupaciones ilegales.

Realizar visitas inopinadas para constatar el cumplimiento de normas sanitarias, urbanas y de seguridad.

Levantar actas, tomar fotografías o grabaciones como parte del proceso de fiscalización.

Comunicar con claridad a los administrados la base legal de sus intervenciones.

Redactar informes técnicos y actas de inspección con sustento normativo.

Mantener reserva sobre la información obtenida en las diligencias.

Por su parte, el supervisor de campo tiene la responsabilidad de coordinar y monitorear las acciones de los fiscalizadores. Debe garantizar que se cumpla la estrategia de control en campo, asegurar la calidad de los reportes e intervenir en situaciones que requieran mediación directa con la ciudadanía o autoridades.

Las labores se desarrollan en estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras unidades municipales, en especial en zonas con alto tránsito comercial o donde se reportan actividades no autorizadas. Además, los fiscalizadores deben identificarse debidamente y respetar los derechos fundamentales durante cada intervención.