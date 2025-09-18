HOYSuscripcion LR Focus

Alianza vs U. de Chile EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido
Sociedad

Más de 20 puestos de fiscalizadores en SMP para personas con secundaria y estudios técnicos: Municipalidad paga sueldos entre S/ 2.000 y S/ 2.700

La Municipalidad de San Martín de Porres lanzó una convocatoria laboral para cubrir 21 plazas. Las vacantes son para fiscalizadores y supervisores con contratos CAS y sueldos de hasta S/ 2.700.

Los fiscalizadores pueden realizar visitas sin previo aviso y están obligados a entregar un acta con observaciones tras cada intervención. Foto: Agencia Anadolu
Los fiscalizadores pueden realizar visitas sin previo aviso y están obligados a entregar un acta con observaciones tras cada intervención. Foto: Agencia Anadolu

La Municipalidad de San Martín de Porres ha abierto una nueva convocatoria de trabajo dirigida a personas con secundaria completa o estudios técnicos truncos. Esta oferta pública, correspondiente a septiembre de 2025, busca reforzar su equipo de fiscalización y supervisión urbana con 21 nuevas contrataciones bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Los sueldos ofrecidos oscilan entre S/ 2.000 y S/ 2.700, dependiendo del cargo, y las plazas están orientadas a personas con experiencia en entidades públicas o privadas.

lr.pe

¿Cuáles son los puestos a los que puedo aplicar en la Municipalidad de San Martín de Porres?

La oferta de trabajo contempla dos posiciones: fiscalizador municipal y supervisor de campo. Ambas requieren experiencia previa y formación mínima de nivel técnico trunco o secundaria completa. Estos son los detalles:

1. Fiscalizador municipal

  • Vacantes: 20
  • Remuneración mensual: S/ 2.000
  • Requisitos académicos: Secundaria completa o estudios técnicos truncos
  • Experiencia general: 1 año en el sector público o privado
  • Experiencia específica: 6 meses en tareas relacionadas, en instituciones públicas

2. Supervisor de campo

  • Vacantes: 1
  • Remuneración mensual: S/ 2.700
  • Requisitos académicos: Secundaria completa o estudios técnicos truncos
  • Experiencia general: 2 años en el ámbito público o privado
  • Experiencia específica: 6 meses en funciones similares, dentro del sector público

¿Cuáles son las labores a cumplir en la Municipalidad de San Martín de Porres?

Los fiscalizadores cumplen un rol clave en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, el control del comercio informal y la vigilancia del entorno urbano. Según las disposiciones vigentes, sus tareas incluyen:

  • Verificar que negocios y construcciones cuenten con los permisos correspondientes.
  • Supervisar el uso adecuado del espacio público y evitar ocupaciones ilegales.
  • Realizar visitas inopinadas para constatar el cumplimiento de normas sanitarias, urbanas y de seguridad.
  • Levantar actas, tomar fotografías o grabaciones como parte del proceso de fiscalización.
  • Comunicar con claridad a los administrados la base legal de sus intervenciones.
  • Redactar informes técnicos y actas de inspección con sustento normativo.
  • Mantener reserva sobre la información obtenida en las diligencias.

Por su parte, el supervisor de campo tiene la responsabilidad de coordinar y monitorear las acciones de los fiscalizadores. Debe garantizar que se cumpla la estrategia de control en campo, asegurar la calidad de los reportes e intervenir en situaciones que requieran mediación directa con la ciudadanía o autoridades.

Las labores se desarrollan en estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras unidades municipales, en especial en zonas con alto tránsito comercial o donde se reportan actividades no autorizadas. Además, los fiscalizadores deben identificarse debidamente y respetar los derechos fundamentales durante cada intervención.

