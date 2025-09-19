¿Tienes secundaria completa? Municipalidad de Magdalena abre convocatoria laboral con sueldos superiores a los S/ 2.000

Los contratos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Foto: Andina

Los contratos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Foto: Andina

Magdalena del Mar vuelve a ser noticia tras el anuncio de una convocatoria laboral que ofrece 92 plazas en distintos niveles, con sueldos que van desde los S/ 2.100 hasta los S/ 2.800. La propuesta forma parte de un plan para atender áreas prioritarias del distrito.

La Municipalidad ha confirmado que el proceso de postulación se realizará los días 22 y 23 de septiembre en su Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la avenida Brasil N.º 3501, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La selección contempla revisión curricular, pruebas especializadas y entrevistas personales.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Qué puestos están disponibles en la Municipalidad de Magdalena?

La convocatoria laboral contempla la contratación de personal para distintas áreas operativas del Serenazgo. En total, se han habilitado 92 plazas distribuidas en cinco categorías, con funciones específicas orientadas a reforzar el sistema de vigilancia del distrito.

42 vacantes para serenos choferes : Sueldo mensual de S/ 2.350. Estos trabajadores tendrán a su cargo el patrullaje vehicular y deberán coordinar directamente con efectivos de la Policía Nacional del Perú.

: Sueldo mensual de S/ 2.350. Estos trabajadores tendrán a su cargo el patrullaje vehicular y deberán coordinar directamente con efectivos de la Policía Nacional del Perú. 21 puestos para serenos motorizados : Remuneración de S/ 2.200. Sus funciones incluyen patrullaje en moto y atención a emergencias en zonas críticas del distrito.

: Remuneración de S/ 2.200. Sus funciones incluyen patrullaje en moto y atención a emergencias en zonas críticas del distrito. 23 cupos para el Grupo de Acciones Rápidas (GAR) : Pago mensual de S/ 2.100. Este equipo se encargará de intervenir en puntos estratégicos con alta incidencia delictiva, en colaboración con la Central 105 y los operativos municipales.

: Pago mensual de S/ 2.100. Este equipo se encargará de intervenir en puntos estratégicos con alta incidencia delictiva, en colaboración con la Central 105 y los operativos municipales. 4 plazas para supervisores operativos : Sueldo de S/ 2.800. Tendrán responsabilidad directa sobre el control y supervisión de los serenos.

: Sueldo de S/ 2.800. Tendrán responsabilidad directa sobre el control y supervisión de los serenos. 2 vacantes para supervisores GAR: Con igual salario de S/ 2.800. Estos profesionales deberán gestionar el despliegue del Grupo de Acciones Rápidas en zonas de riesgo.

¿Cuáles son los requisitos para optar al trabajo en Magdalena?

La Municipalidad de Magdalena ha establecido requisitos accesibles para participar en esta convocatoria laboral. El único criterio académico obligatorio es contar con secundaria completa, sin necesidad de formación técnica o universitaria. Esto amplía las oportunidades a un mayor número de ciudadanos que buscan estabilidad laboral en el sector público.

Los interesados deberán presentar los siguientes documentos en formato físico:

Solicitud de participación dirigida a la municipalidad.

Declaración jurada firmada, de acuerdo con el formato oficial.

Currículum vitae documentado y foliado.

El proceso de selección se desarrollará en varias fases. La evaluación curricular se realizará los días 24 y 25 de septiembre, seguida por las pruebas psicológicas y de conocimientos. Las entrevistas personales se llevarán a cabo posteriormente para definir los perfiles finales. Los resultados se publicarán el 1 de octubre y los contratos laborales se firmarán el 3 del mismo mes, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.