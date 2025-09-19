HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     
Sociedad

¿Tienes secundaria completa? Municipalidad de Magdalena abre convocatoria laboral con sueldos superiores a los S/ 2.000

La Municipalidad de Magdalena ha anunciado una nueva convocatoria laboral con 92 vacantes disponibles y sueldos que superan los S/ 2.000. El proceso incluye evaluación curricular, entrevistas y pruebas especializadas.

Los contratos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Foto: Andina
Los contratos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Foto: Andina

Magdalena del Mar vuelve a ser noticia tras el anuncio de una convocatoria laboral que ofrece 92 plazas en distintos niveles, con sueldos que van desde los S/ 2.100 hasta los S/ 2.800. La propuesta forma parte de un plan para atender áreas prioritarias del distrito.

La Municipalidad ha confirmado que el proceso de postulación se realizará los días 22 y 23 de septiembre en su Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la avenida Brasil N.º 3501, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La selección contempla revisión curricular, pruebas especializadas y entrevistas personales.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

lr.pe

¿Qué puestos están disponibles en la Municipalidad de Magdalena?

La convocatoria laboral contempla la contratación de personal para distintas áreas operativas del Serenazgo. En total, se han habilitado 92 plazas distribuidas en cinco categorías, con funciones específicas orientadas a reforzar el sistema de vigilancia del distrito.

  • 42 vacantes para serenos choferes: Sueldo mensual de S/ 2.350. Estos trabajadores tendrán a su cargo el patrullaje vehicular y deberán coordinar directamente con efectivos de la Policía Nacional del Perú.
  • 21 puestos para serenos motorizados: Remuneración de S/ 2.200. Sus funciones incluyen patrullaje en moto y atención a emergencias en zonas críticas del distrito.
  • 23 cupos para el Grupo de Acciones Rápidas (GAR): Pago mensual de S/ 2.100. Este equipo se encargará de intervenir en puntos estratégicos con alta incidencia delictiva, en colaboración con la Central 105 y los operativos municipales.
  • 4 plazas para supervisores operativos: Sueldo de S/ 2.800. Tendrán responsabilidad directa sobre el control y supervisión de los serenos.
  • 2 vacantes para supervisores GAR: Con igual salario de S/ 2.800. Estos profesionales deberán gestionar el despliegue del Grupo de Acciones Rápidas en zonas de riesgo.

¿Cuáles son los requisitos para optar al trabajo en Magdalena?

La Municipalidad de Magdalena ha establecido requisitos accesibles para participar en esta convocatoria laboral. El único criterio académico obligatorio es contar con secundaria completa, sin necesidad de formación técnica o universitaria. Esto amplía las oportunidades a un mayor número de ciudadanos que buscan estabilidad laboral en el sector público.

Los interesados deberán presentar los siguientes documentos en formato físico:

  • Solicitud de participación dirigida a la municipalidad.
  • Declaración jurada firmada, de acuerdo con el formato oficial.
  • Currículum vitae documentado y foliado.

El proceso de selección se desarrollará en varias fases. La evaluación curricular se realizará los días 24 y 25 de septiembre, seguida por las pruebas psicológicas y de conocimientos. Las entrevistas personales se llevarán a cabo posteriormente para definir los perfiles finales. Los resultados se publicarán el 1 de octubre y los contratos laborales se firmarán el 3 del mismo mes, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Notas relacionadas
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Reintegro 4 Fonavi: ¿cómo podré saber el monto exacto para cobrar en el Banco de la Nación si resulto ser beneficiario?

Reintegro 4 Fonavi: ¿cómo podré saber el monto exacto para cobrar en el Banco de la Nación si resulto ser beneficiario?

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Dos policías peruanos fueron detenidos por la PDI de Chile tras intentar ingresar más de 11 kilos de droga por la frontera de Arica

Dos policías peruanos fueron detenidos por la PDI de Chile tras intentar ingresar más de 11 kilos de droga por la frontera de Arica

LEER MÁS
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, tras visitar línea de transporte en San Juan de Lurigancho: "Tienes 24 horas"

Extorsionan por error a representante del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, tras visitar línea de transporte en San Juan de Lurigancho: "Tienes 24 horas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Sociedad

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota