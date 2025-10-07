INEI anuncia 10.000 puestos de trabajo con sueldo de hasta S/740 por 4 días de labores para todas las regiones del Perú: ¿cómo y hasta cuando postular en 2025?

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó la convocatoria nacional 2025 dirigidas a egresados de institutos técnicos y universidades de todas las carreras profesionales. En total, se ofrecen 10.935 puestos laborales distribuidos en los 25 departamentos del país para desempeñar labores como aplicadores y orientadores durante la Evaluación de Desempeño Docente.

La postulación estará abierta hasta el 19 de octubre de 2025 y se realizará bajo la modalidad de locación de servicios. El postulante no podrá elegir entre los cargos de aplicador u orientador, ya que la asignación dependerá de la puntuación obtenida durante la capacitación. Cada cargo cuenta con subcategorías y todos los seleccionados deberán participar en una jornada de simulacro. Finalmente, el INEI precisó que solo se efectuará el pago a quienes participen en la totalidad de las actividades programadas.

¿Cuánto pago corresponde para cada una de las vacantes del INEI?

Los cargos y su pago para la Evaluación Docente 2025 son los siguientes:

Aplicadores que laboraran en 2 jornadas: 370 soles que corresponde a un día de aplicación y un día de simulacro Aplicadores que laboren en 4 jornadas: 740 soles correspondientes a dos días de aplicación y dos días de simulacros Orientadores que laboren en 2 jornadas: 320 soles, resultado de un día de aplicación y un día de simulacro Orientadores que laboren en 4 jornadas: 640 soles, ganancia de unos dos días de aplicación y dos días de simulacro

Es importante precisar que también se considerara el pago de movilidad al local por 40 soles por día para los eventos de simulacro y de aplicación

¿Cómo están distribuidas las vacantes del INEI para la Evaluación Docente?

Los interesados en postular convocatorias 2025 de INEI para los perfiles de aplicador y orientador, encargados de las funciones de organización y ejecución de la evaluación docente a nivel nacional. Las vacantes están distribuidas de la siguiente manera:

Lima: Aplicadores (1567) y orientadores (349)

Amazonas: Aplicadores (197) y orientadores (41)

Áncash: Aplicadores (484) y orientadores (106)

Apurímac: Aplicadores (216) y orientadores (47)

Arequipa: Aplicadores (363) y orientadores (79)

Ayacucho: Aplicadores (312) y orientadores (69)

Cajamarca: Aplicadores (621) y orientadores (141)

Callao: Aplicadores (138) y orientadores (31)

Cusco: Aplicadores (447) y orientadores (93)

Huancavelica: Aplicadores (124) y orientadores (26)

Huánuco: Aplicadores (339) y orientadores (73)

Ica: Aplicadores (326) y orientadores (71)

Junín: Aplicadores (514) y orientadores (115)

La Libertad: Aplicadores (466) y orientadores (111)

Lambayeque: Aplicadores (395) y orientadores (87)

Loreto: Aplicadores (365) y orientadores (90)

Madre de Dios: Aplicadores (48) y orientadores (9)

Moquegua: Aplicadores (65) y orientadores (14)

Pasco: Aplicadores (72) y orientadores (15)

Piura: Aplicadores (501) y orientadores (103)

Puno: Aplicadores (653) y orientadores (142)

San Martín: Aplicadores (301) y orientadores (66)

Tacna: Aplicadores (115) y orientadores (27)

Tumbes: Aplicadores (122) y orientadores (24)

Ucayali: Aplicadores (216) y orientadores (49)

¿Cómo postular a los puestos laborales del INEI para la Evaluación Docente 2025?

El postulante para la convocatoria de aplicadores u orientadores de INEI deberá registrar su Ficha de Postulante en la página web institucional del INEI y enviar la documentación solicitada. La plataforma para postular se encuentra disponible en el siguiente enlace: (aquí)

La fecha límite para postular es el 19 de octubre hasta las 11.59 p. m., mientras que la entrega del curriculum vitae podrá realizarse hasta el 20 de octubre.