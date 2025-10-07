HOYSuscripcion LR Focus

Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Sociedad

INEI anuncia 10.000 puestos de trabajo con sueldo de hasta S/740 por 4 días de labores para todas las regiones del Perú: ¿cómo y hasta cuando postular en 2025?

El INEI anunció la convocatoria de 10.935 puestos de trabajo para la Convocatoria de Evaluación de Docentes 2025

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó la convocatoria nacional 2025 dirigidas a egresados de institutos técnicos y universidades de todas las carreras profesionales. En total, se ofrecen 10.935 puestos laborales distribuidos en los 25 departamentos del país para desempeñar labores como aplicadores y orientadores durante la Evaluación de Desempeño Docente.

La postulación estará abierta hasta el 19 de octubre de 2025 y se realizará bajo la modalidad de locación de servicios. El postulante no podrá elegir entre los cargos de aplicador u orientador, ya que la asignación dependerá de la puntuación obtenida durante la capacitación. Cada cargo cuenta con subcategorías y todos los seleccionados deberán participar en una jornada de simulacro. Finalmente, el INEI precisó que solo se efectuará el pago a quienes participen en la totalidad de las actividades programadas.

PUEDES VER: Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

¿Cuánto pago corresponde para cada una de las vacantes del INEI?

Los cargos y su pago para la Evaluación Docente 2025 son los siguientes:

  1. Aplicadores que laboraran en 2 jornadas: 370 soles que corresponde a un día de aplicación y un día de simulacro
  2. Aplicadores que laboren en 4 jornadas: 740 soles correspondientes a dos días de aplicación y dos días de simulacros
  3. Orientadores que laboren en 2 jornadas: 320 soles, resultado de un día de aplicación y un día de simulacro
  4. Orientadores que laboren en 4 jornadas: 640 soles, ganancia de unos dos días de aplicación y dos días de simulacro

Es importante precisar que también se considerara el pago de movilidad al local por 40 soles por día para los eventos de simulacro y de aplicación

PUEDES VER: INEI: 195.000 jóvenes en Lima perdieron su empleo y no lo recuperaron más en seis años

¿Cómo están distribuidas las vacantes del INEI para la Evaluación Docente?

Los interesados en postular convocatorias 2025 de INEI para los perfiles de aplicador y orientador, encargados de las funciones de organización y ejecución de la evaluación docente a nivel nacional. Las vacantes están distribuidas de la siguiente manera:

  • Lima: Aplicadores (1567) y orientadores (349)
  • Amazonas: Aplicadores (197) y orientadores (41)
  • Áncash: Aplicadores (484) y orientadores (106)
  • Apurímac: Aplicadores (216) y orientadores (47)
  • Arequipa: Aplicadores (363) y orientadores (79)
  • Ayacucho: Aplicadores (312) y orientadores (69)
  • Cajamarca: Aplicadores (621) y orientadores (141)
  • Callao: Aplicadores (138) y orientadores (31)
  • Cusco: Aplicadores (447) y orientadores (93)
  • Huancavelica: Aplicadores (124) y orientadores (26)
  • Huánuco: Aplicadores (339) y orientadores (73)
  • Ica: Aplicadores (326) y orientadores (71)
  • Junín: Aplicadores (514) y orientadores (115)
  • La Libertad: Aplicadores (466) y orientadores (111)
  • Lambayeque: Aplicadores (395) y orientadores (87)
  • Loreto: Aplicadores (365) y orientadores (90)
  • Madre de Dios: Aplicadores (48) y orientadores (9)
  • Moquegua: Aplicadores (65) y orientadores (14)
  • Pasco: Aplicadores (72) y orientadores (15)
  • Piura: Aplicadores (501) y orientadores (103)
  • Puno: Aplicadores (653) y orientadores (142)
  • San Martín: Aplicadores (301) y orientadores (66)
  • Tacna: Aplicadores (115) y orientadores (27)
  • Tumbes: Aplicadores (122) y orientadores (24)
  • Ucayali: Aplicadores (216) y orientadores (49)

PUEDES VER: INEI ofrece puestos de trabajo con sueldos de hasta S/2.000 para estudiantes de todo el Perú

¿Cómo postular a los puestos laborales del INEI para la Evaluación Docente 2025?

El postulante para la convocatoria de aplicadores u orientadores de INEI deberá registrar su Ficha de Postulante en la página web institucional del INEI y enviar la documentación solicitada. La plataforma para postular se encuentra disponible en el siguiente enlace: (aquí)

La fecha límite para postular es el 19 de octubre hasta las 11.59 p. m., mientras que la entrega del curriculum vitae podrá realizarse hasta el 20 de octubre.

