Irresponsabilidad en medio de las inundaciones en Piura: Cae chofer ebrio que destrozó tubería de drenaje en el cruce de las avenidas Cáceres y Mujica La rotura de la manguera ocurrió durante inundaciones en la ciudad. El caso ahora está en manos de la Fiscalía de Piura, que inicia diligencias para esclarecer los hechos.

Un dosaje etílico reveló 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que llevó a la Fiscalía de Piura a abrir una investigación preliminar por conducción en estado de ebriedad.

Un dosaje etílico reveló 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que llevó a la Fiscalía de Piura a abrir una investigación preliminar por conducción en estado de ebriedad. Foto: Composición LR

Un conductor fue intervenido la noche del sábado 28 de noviembre en Piura, luego de que el vehículo que manejaba pasara por encima de una manguera utilizada para evacuar aguas pluviales y la rompiera. El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Cáceres y Mujica, en medio de las labores de drenaje por las inundaciones que afectan a la ciudad.

El intervenido fue identificado como Raúl Martínez. Tras la intervención, se le practicó un dosaje etílico que arrojó 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre. La Fiscalía de Piura abrió una investigación preliminar por el presunto delito de conducción en estado de ebriedad.

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Dosaje etílico arrojó 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre

De acuerdo con la información proporcionada, el conductor fue detenido luego de que su vehículo pasara sobre la manguera de evacuación de aguas pluviales y provocara su rotura. Este sistema era utilizado para retirar el agua acumulada en la zona afectada por las inundaciones.

El examen de dosaje etílico practicado a Martínez Luna registró 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras conocerse el resultado, el caso quedó en manos de las autoridades, que iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.