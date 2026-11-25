Año escolar 2026: esta es la fecha oficial en que terminarán las clases, según el Minedu El calendario del Ministerio de Educación establece que los escolares concluirán el año lectivo el 18 de diciembre. Sin embargo, algunas regiones adelantarán el cierre de las actividades debido al riesgo de lluvias e inundaciones por el fenómeno El Niño.

Los estudiantes de Perú finalizarán el año escolar 2026 el 18 de diciembre, según el calendario oficial del Ministerio de Educación

Los estudiantes de Perú finalizarán el año escolar 2026 el 18 de diciembre, según el calendario oficial del Ministerio de Educación Foto: composición LR

Los estudiantes de las instituciones educativas del Perú culminarán las clases del año escolar 2026 el viernes 18 de diciembre, según el calendario oficial del Ministerio de Educación (Minedu). La fecha corresponde al cierre del cuarto bloque de semanas lectivas, que comenzó el 19 de octubre y comprende nueve semanas de actividades académicas.

No obstante, el cronograma tendrá modificaciones en algunas regiones expuestas a los efectos del fenómeno El Niño. Las autoridades educativas de esos departamentos adelantaron el cierre del año escolar como medida preventiva ante las lluvias, inundaciones y otros eventos que podrían afectar el acceso a los colegios y la seguridad de los estudiantes.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

¿Cuándo terminarán las clases en las regiones afectadas por El Niño?

El adelanto del cierre escolar comprende a más de 1,4 millones de estudiantes de cuatro regiones, de acuerdo con la información difundida. Las autoridades regionales ajustaron sus calendarios según las condiciones climáticas y los riesgos identificados en sus jurisdicciones.

En Tumbes, las clases finalizaron el 20 de noviembre para más de 70.000 escolares. Las lluvias afectaron instalaciones educativas y vías de acceso, mientras que la activación de quebradas dificultó el traslado de los alumnos hacia sus centros de estudios.

En La Libertad, el cierre del año escolar está previsto para el 2 de diciembre. En Lambayeque, en tanto, las actividades académicas concluirán el 4 de diciembre. Las autoridades regionales señalaron que la reprogramación permitirá cumplir con las horas y jornadas lectivas mínimas establecidas por el Minedu.

Docentes continuarán con labores hasta el 31 de diciembre

El fin de las clases no significa que el personal de las instituciones educativas concluya sus actividades el mismo día. El calendario del Minedu establece un último bloque de semanas de gestión del 21 al 31 de diciembre, periodo en el que los docentes deberán completar informes, evaluaciones de cierre y tareas de planificación institucional.

Estas jornadas también servirán para organizar el siguiente año escolar y evaluar los avances pedagógicos del ciclo que termina. En total, el calendario contempla ocho semanas de gestión institucional, distribuidas en cinco bloques durante el año.