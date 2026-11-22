Publicada originalmente en el 2001, La furia de Aquiles (Alfaguara), la primera novela de Gustavo Rodríguez, ya cuenta con varias reimpresiones. Sin embargo, esta edición de aniversario es una buena excusa para conversar con el autor sobre su protagonista, Aquiles López, con quien miles de lectores se han sentido identificados por el humor y la festiva dignidad con la que conduce su vida, aunque no siempre persiga objetivos sanos y racionales. Es un personaje muy peruano, el del casi casi lo logro. Gustavo Rodríguez atraviesa su mejor momento literario.

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-La furia de Aquiles dialoga mucho con tus últimas novelas. Pero antes de ir a ese tema, visto a la distancia, ¿qué es este libro para ti?

-Yo me propuse escribir esta novela como un reto personal, como quien trata de emular a sus grandes héroes deportivos, en este caso literarios. Yo no era consciente de nada. Y creo que ahí radica lo mejor de esta primera novela, que yo no quería impresionar a nadie. No sabía que existían premios literarios, pero me encantaba escribir; me ha gustado escribir desde niño. Me propuse reconectar con unos cuentos previos que salieron en un volumen llamado Cuentos de fin de semana. Me reconecté con el adolescente que escribía en la máquina de escribir de su padre, pero, como en esa época recordarás, no existían talleres de escritura; al menos en Perú, no existían maestrías de escritura creativa, no existía nada. Yo no tenía mentores, tuve que ver la manera de inventarme cómo escribir una novela. Y creo que lo bueno fue no tener ninguna aspiración ni expectativa, solamente seguir mis instintos y mis tripas, sin tratar de complacer a nadie.

-Esta es una novela de aprendizaje, pero más allá de ello, su espíritu dialoga con tus últimas novelas. Hay un hiato ahí.

-A la novela le fue bien y es muy probable que yo me haya encorsetado para lo que vino después cuando yo tenía algo que perder. Me moderé internamente. Pero yo siento que en mis novelas de los últimos ocho años quizá haya vuelto paulatinamente a ser ese joven que no quería impresionar a nadie. Treinta kilómetros a la medianoche podría ser la secuela de Aquiles López y está en Mamita, definitivamente.

-Esta edición de aniversario abre con una carta tuya dirigida a Aquiles López. ¿Tú eres Aquiles López?

-Yo no sé hasta qué punto yo mismo, Gustavo Rodríguez, no soy un personaje construido hacia el espectador o hacia el lector. Yo soy un tipo muy tímido que, si justamente empezó a escribir, es porque no le gustaba hablar o abrirse hablando. Entonces, me imagino que la carta que abre esta edición es la carta de un personaje a otro personaje. Probablemente lo que más le agradezca al personaje Aquiles López o a esta novela es haberme dado cuenta de que había un mensaje cifrado en la relación con mi padre. Yo, literalmente, he trabajado mi relación con mi padre, pero el hecho de que en la novela lo haya matado, entre comillas, al hacer a Aquiles López huérfano, me dice mucho de lo que necesitaba procesar en ese momento. Yo creo que mis novelas acompañan o tratan de explicar distintos estadios de mi vida o de mi ciclo vital. O sea, empiezo con Aquiles López y sus amigos, que son adolescentes o adultos jóvenes, y mi última novela tiene que ver con ancianos.

-La novela nos cuenta la historia de Aquiles López, un muchacho de clase media que llega a Lima a estudiar y hacer una vida profesional. En la capital, entre otras cosas, es víctima de prejuicios. Le va bien y no le va bien, pero en toda esa dinámica está el humor. El humor le da una dignidad a Aquiles López.

-Has dicho una palabra clave: dignidad. Algo que te asegura dignidad en tu conducta cada día es el no tomarte tan en serio, porque cuando te tomas demasiado en serio, corres el riesgo de ser objeto de burla sin que te des cuenta. Eso es lo que le hace mucha falta a nuestra literatura, a nuestra cultura en general, no tomarse demasiado en serio. Estoy harto de las fotos a lo César Vallejo, de la parafernalia rimbombante; yo prefiero ver el lado humano de verdad, donde se ven las fisuras y las inseguridades. Por eso es que me gustan los antihéroes. Incluso cuando yo escribía publicidad, no ponía personajes ganadores.

"La furia de Aquiles" (Alfaguara). Precio: S/ 49. Imagen: Difusión.

-¿En Perú hay muchos Aquiles López?

-Aquiles López trata de encajar. Desde ese punto de vista, estamos llenos de Aquiles López; yo mismo me siento como él. En nuestra sociedad hay mucha inseguridad y mucha pose para tratar de encajar. Desde la época en que esta novela fue escrita, ahora yo creo que esa tara se ha exacerbado con internet y las redes sociales, que son canales que te obligan a salir bien parado siempre, a ser un modelo de conducta. Aquiles López es un perdedor porque está persiguiendo un éxito, entre comillas, que a la larga no es el que le conviene. Cree que el éxito es acumulación de dinero, bienes, reflectores y lisonjas. El éxito no es nada de eso; el éxito es tener una red de afectos genuina alrededor.

-En los últimos años te ha ido muy bien. Este libro, por ejemplo, no es que se haya rescatado. Esta edición de aniversario está acompañada de muchas reimpresiones previas. ¿Qué es el éxito?

-Para mí, el éxito es que cada vez que yo vengo de viaje, les mando un mensaje a mis hijas para cenar y ellas dejan lo que están haciendo y cenan conmigo. Eso para mí es el éxito. Pero he tenido que pasar casi toda una vida para darme cuenta de lo que de verdad importa.

-¿Tus hijas son tu cable a tierra?

-Yo creo que ellas empezaron a tejer ese cable para mí. Ellas me han ayudado a vencer al cínico que todos tenemos adentro. Esta es una sociedad muy brutal y a veces jugamos a ser cínicos para no dejarnos apalear por ello. Con ellas aprendí que el anticinismo, es decir, mostrarte más abiertamente con tus emociones, puede ser más gratificante. Pienso que eso también ha premiado mi literatura. Yo siento que, en mi literatura, mientras más abro mis canales internos, tratando de no ser cursi, mis historias son recibidas con más emoción también por los lectores.

-Fuera de los lectores, el mundo literario es delicado. Das un paso en falso y es bien difícil que te pares.

-Yo he tenido la fortuna de cagarla cuando era publicista. Cuando era publicista, tenía muchos reflectores encima y me envanecí muy joven dentro de ese oficio y aprendí que en realidad cualquier tipo de actividad, incluyendo esa, no te hace valioso per se en el mundo. Yo dudo cuando escucho a lectores decir que este libro me cambió la vida o me salvó la vida. Yo siempre pongo en duda esa expresión: un bombero te salva la vida, no sé si un escritor te salve la vida.

Dua Lipa recomendó "Cien cuyes" en su club de lectura. Foto: AFP.

-En el 2001, no teníamos la producción editorial de hoy.

-Me doy cuenta de que en todos estos 25 años se ha subvaluado muchísimo la figura del escritor. Ahora cualquier persona se hace llamar escritor o escritora, y no es verdad. Ser un testimoniante competente de algo que ha ocurrido no es lo mismo que ser un verdadero escritor. Porque no cualquiera te emociona, crea personajes inolvidables, ni rompe el lenguaje. En estas épocas en las que se prefiere más el qué pasa al cómo pasan las cosas, estamos llegando ya a extremos como el hecho de que darle una instrucción a la inteligencia artificial ya te convierte en escritor. Lamentablemente, hemos sido los propios escritores quienes hemos alimentado a esta maquinaria, como los talleres de escritura que le hacen pensar a la gente que puede ser un escritor cuando no todos pueden ser escritores. Nosotros mismos hemos subvaluado nuestro oficio. Yo mismo debería considerarme un aspirante eterno a ser escritor, porque yo no creo que ninguna persona en el mundo vaya a agarrar uno de mis libros y salvarlo del fuego. Si a una persona le queda una hora de vida, no se va a poner a leer a Gustavo Rodríguez. Debemos volver a repensar lo que es ser un escritor de verdad. Deberíamos preguntarnos muy frecuentemente para qué escribo, para qué diablos escribo. Por eso es que yo le tengo mucho cariño a esta primera novela. Yo la escribí porque mis tripas lo gritaban y no tenía ninguna expectativa, no existían festivales en mi cabeza, no existía nada de eso. Aspiro a seguir siendo ese escritor que no tiene que demostrarle nada a nadie, porque todo lo demás va a ser ganancia, así me inviten o no a un festival. Claro, lo digo desde mi posición de privilegiado porque a mí sí me invitan a festivales.

-Al inicio dijiste: “es muy probable que yo me haya encorsetado para lo que vino después”. ¿Tuviste una etapa oscura como escritor?

-Una etapa oscura, no, sino una etapa en la cual estaba más atento al mercado literario. Y eso no significa que haya escrito malas novelas. Mi segunda novela, La risa de tu madre, fue finalista del Herralde. La escribí con la presión de la segunda novela. Había que confirmar que ya estoy empezando un trayecto en esta artesanía. Prefiero volver a la raíz, prefiero ser un animal que escribe.

-¿Qué lugar en tu trayectoria ocupa la recomendación que hizo Dua Lipa de Cien cuyes? Su Service95 Book Club llega a casi un millón de seguidores.

-Me causó mucha sorpresa, me causó también gratitud. Ella es una artista que se está constituyendo en una embajadora literaria. Acaba de curar el Festival de Literatura de Londres. Estoy agradecido por estas manifestaciones de los lectores de todas partes del mundo. Me encanta el hecho de que la literatura que se ancla fuertemente en la cultura popular sea bien recibida finalmente, sin posturas, sin poses. Me encanta ser un escritor pop.

-Ahora sí lo puedes decir.

-Hubiera sido imposible que lo diga hace 25 años cuando escribía La furia de Aquiles, en una época en la cual, si no escribías desde un pedestal de mármol y con libros detrás para la foto, pues no ibas a ser considerado. Es una tara que prosigue hasta ahora.