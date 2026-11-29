Sismo en Junín: Indeci sobrevuela con dron zonas afectadas para identificar viviendas dañadas Esta operación permitirá actualizar la evaluación de daños y coordinar la asistencia técnica a las autoridades, asegurando una mejor respuesta ante la emergencia.

Las imágenes obtenidas ayudarán a determinar el estado de las casas y las necesidades de asistencia tras el movimiento telúrico. El uso de tecnología avanzada facilita el proceso de evaluación y análisis de las condiciones en la zona.

Las imágenes obtenidas ayudarán a determinar el estado de las casas y las necesidades de asistencia tras el movimiento telúrico. El uso de tecnología avanzada facilita el proceso de evaluación y análisis de las condiciones en la zona. Foto: composición LR/Agencia Andina

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) desplegó tecnología de reconocimiento aéreo en el distrito de Palca, provincia de Tarma, región Junín, para identificar las afectaciones provocadas por el fuerte sismo registrado en esta zona del país. La operación busca determinar las condiciones de las viviendas y los daños que comprometen las actividades cotidianas de las familias afectadas.

El trabajo se realizó mediante un dron de alta gama DJI Matrice 350 RTK, equipado con un sensor H30T, que permitió obtener imágenes detalladas de los sectores afectados. La información recopilada servirá para actualizar la evaluación de daños y proporcionar asistencia técnica a las autoridades responsables de atender la emergencia.

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Dron de alta tecnología permite evaluar viviendas afectadas por el sismo en Palca, Tarma

El reconocimiento aéreo permitió al personal especializado del Indeci obtener una perspectiva de las zonas afectadas por el movimiento telúrico. A través de las imágenes captadas por el equipo, se busca identificar las viviendas que presentan daños, aquellas que quedaron inhabitables y las que resultaron destruidas por el fuerte sismo.

La evaluación también comprende las afectaciones a los medios de vida de la población, un aspecto necesario para conocer las condiciones en las que quedaron las familias tras la emergencia. El uso del dron DJI Matrice 350 RTK, junto con el sensor H30T, facilitó la recopilación de información visual sobre los lugares que requieren una revisión más detallada.

Esta tecnología permite complementar las labores de reconocimiento en campo y reunir datos actualizados sobre las consecuencias del evento sísmico. Con ello, el Indeci busca fortalecer sus procedimientos de evaluación para contar con información que contribuya a determinar las necesidades en las zonas afectadas.

Indeci recopila información sobre daños y coordina atención a familias afectadas

Los resultados del reconocimiento aéreo serán parte de las acciones de evaluación que desarrolla el Indeci para brindar asistencia técnica a las autoridades competentes. La información obtenida permitirá conocer con mayor precisión las condiciones de las viviendas y los daños registrados en el distrito de Palca.

La institución informó que continuará con las labores de evaluación y coordinación junto con las autoridades de los gobiernos regionales y locales, de acuerdo con sus competencias. Estas acciones están orientadas a contribuir con la atención de la emergencia y las posteriores actividades de rehabilitación en las zonas afectadas por el sismo.