Ministro de Vivienda pide a piuranos ''subir sus pertenencias de valor al segundo piso'' ante lluvias Mauricio Arnillas dijo que el actual Fenómeno El Niño ya supera registros de eventos anteriores y recomendó a la población de zonas inundables prepararse ante un escenario de mayores precipitaciones. Al menos 1.200 viviendas fueron identificadas como damnificadas en las urbanizaciones El Chilcal e Ignacio Merino.

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, alertó sobre las intensas lluvias en Piura debido al actual Fenómeno El Niño, instando a las familias a tomar medidas de prevención. | Andina

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, alertó sobre las intensas lluvias en Piura debido al actual Fenómeno El Niño, instando a las familias a tomar medidas de prevención. | Andina

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, advirtió sobre la magnitud de las lluvias que afectan a Piura y pidió a las familias que viven en zonas inundables tomar medidas de prevención ante la continuidad de las precipitaciones. Según señaló, el actual Fenómeno El Niño sería el de mayor magnitud.

“Todos los registros de los Niños, a estas alturas, este ya sobrepasó todos. No se tienen registros de la dimensión de este Niño”, declaró Arnillas a Latina durante su recorrido por las zonas afectadas.

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El titular de Vivienda también recomendó a las familias proteger sus bienes ante el riesgo de nuevas inundaciones. “La población tiene que salvaguardar sus pertenencias. Ya saben todos que viven en zonas de inundación, suban sus pertenencias de valor al segundo piso. Prepárense porque viene un Mega Niño”, manifestó.

Arnillas indicó además que Senamhi informó que las lluvias en Piura podrían continuar durante cuatro días. La advertencia ocurre mientras distintos sectores de la ciudad permanecen afectados por la acumulación de agua y las dificultades para evacuarla.

Cerca de 1.200 viviendas afectadas por las inundaciones

El ministro informó que se han identificado aproximadamente 1.200 viviendas damnificadas entre las urbanizaciones El Chilcal e Ignacio Merino, dos de los sectores más afectados por las inundaciones.

En El Chilcal, explicó, el nivel del agua llegó a disminuir cerca de un metro tras el funcionamiento de tres motobombas de ocho pulgadas, un trasvasador y un Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales (SARE).

Sin embargo, el sistema todavía presenta dificultades. Una de las cuatro motobombas permanecía fuera de servicio debido a la falta de repuestos, mientras que técnicos especializados revisaron las electrobombas instaladas en la zona.

Según Arnillas, estas registraban una capacidad de expulsión de alrededor de 60 litros por segundo, pese a que deberían alcanzar los 250 litros por segundo. Por ello, se realizan trabajos de mantenimiento y limpieza de las rejillas para recuperar su capacidad de funcionamiento.

El ministro señaló que técnicos especializados de Sedapal fueron trasladados desde Lima para apoyar en estas labores.

Gobierno plantea mantener los SARE durante todo el año

Durante la atención de la emergencia, el sector Vivienda también planteó que los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación sean administrados y mantenidos de manera permanente, y no únicamente durante la temporada de lluvias.

Arnillas adelantó que el Ejecutivo prepara una medida para que estos equipos cuenten con especialistas y mantenimiento durante todo el año. La propuesta contempla la creación de un Programa Nacional de SARE, con personal técnico encargado de garantizar que los sistemas estén operativos de manera permanente.

El ministro reconoció que parte del problema actual está relacionado con el mantenimiento de estos equipos fuera de los periodos de lluvias.

Señaló que Tumbes, Lambayeque y otras ciudades de Piura requieren equipos para retirar el agua acumulada y garantizar el abastecimiento de agua potable.

Mientras continúan las labores de drenaje y evacuación, el Ministerio de Vivienda informó que se habilitó un albergue para las familias que decidan abandonar sus viviendas. También se distribuyeron agua y alimentos a las personas que permanecen en las zonas afectadas.

Una vez culminado el drenaje, el Ministerio de Salud deberá intervenir en los sectores afectados con labores de fumigación, debido al riesgo sanitario que dejan las aguas estancadas y mezcladas con desagües.