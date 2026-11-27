El Niño casi igualó la intensidad de 1997 y prevén más lluvias de lo normal en zonas de 6 países de Sudamérica, incluido Perú El Relative Oceanic Niño Index (RONI) alcanzó +2,0 °C entre agosto y octubre de 2026, cifra similar a la de 1997. Se prevé que los efectos más severos afecten el litoral norte de Perú en 2027.

El fenómeno de El Niño de 2026 se aproxima a los registros de 1997, con un incremento térmico que lo posiciona como el segundo más alto desde 1950, según la NOAA.

El fenómeno de El Niño de 2026 se aproxima a los registros de 1997, con un incremento térmico que lo posiciona como el segundo más alto desde 1950, según la NOAA. Ilustración LR/AFP

El Niño de 2026 se ubicó a una décima de la marca lograda en 1997 tras contrastar los valores de agosto a octubre de ambos ciclos. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el alza térmica relativa en el Pacífico ecuatorial durante ese lapso trimestral ocupó el segundo puesto histórico desde 1950 bajo el Relative Oceanic Niño Index (RONI).

Entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) proyecta lluvias por encima de lo habitual en zonas de seis naciones suramericanas. En territorio peruano, dicha perspectiva regional apunta hacia la faja costera, en tanto el informe nacional del ENFEN estima que los eventos más severos y recurrentes incidirán sobre el litoral norte durante el verano.

¿Cómo se compara El Niño de 2026 con 1997 según el RONI?

El Relative Oceanic Niño Index (RONI) registró +2,0 °C entre agosto y octubre de 2026, cerca del +2,1 °C medido en idéntico lapso de 1997. Para obtener esta métrica, la NOAA evalúa la anomalía térmica superficial en la franja Niño 3.4, dentro del Pacífico ecuatorial, y corrige el valor según el comportamiento global de las aguas tropicales.

Las trayectorias previas evidencian cuánto cambia el contraste al avanzar el ciclo climático. Durante 1997, la marca escaló hasta +2,3 °C entre octubre y diciembre, mientras en 2015 saltó desde +1,8 °C en agosto-octubre hacia +2,3 °C en noviembre-enero. El tope de esta fase vigente surgirá al cerrarse las lecturas de los siguientes periodos trimestrales.

"El Niño continúa fortaleciéndose", advirtió el Centro de Predicción Climática de la NOAA en su reporte del 12 de noviembre. Dicho organismo calculó alrededor de un 60% de probabilidad de que el indicador iguale o rebase los +2,5 °C en octubre-diciembre y noviembre-enero, cifra por encima de los máximos históricos de la serie.

¿Qué regiones de Perú y Sudamérica registrarán lluvias superiores a lo normal?

Los modelos climáticos revisados por el CIIFEN señalan acumulados elevados sobre las franjas costeras de Ecuador y Perú, además de amplias áreas de Argentina, zonas de Paraguay y Uruguay, y el extremo meridional de Brasil. Este pronóstico evalúa el volumen pluvial trimestral en la región.

De cara al verano de 2027, la Comisión Multisectorial del ENFEN anticipa descargas pluviales por encima del promedio en toda la ribera peruana y en los flancos occidentales de la cordillera septentrional y central. La entidad precisa que tales eventos serían más intensos y con mayor frecuencia en la costa norte, conforme al reporte difundido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En contraste, el interior continental muestra un escenario opuesto. El centro internacional estima escasez hídrica en la selva amazónica ecuatoriana y peruana, al igual que en la porción septentrional brasileña, pese a sus sectores lluviosos. El informe anticipa déficits en Colombia, Venezuela, las Guayanas, el altiplano de Bolivia y el sur chileno.