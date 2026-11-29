Juntos por el Perú sobre la emergencia en Piura: “Un Gobierno sin liderazgo que no asume su rol articulador” | Composición/LR

Juntos por el Perú sobre la emergencia en Piura: “Un Gobierno sin liderazgo que no asume su rol articulador” | Composición/LR

La bancada de diputados de Juntos por el Perú criticó al Gobierno por la emergencia ante el Fenómeno El Niño y las lluvias que golpearon a Piura, al señalar que el Ejecutivo carece de liderazgo para coordinar la respuesta estatal.

Pronunciamiento de Juntos por el Perú sobre la emergencia por el Fenómeno El Niño.

En su pronunciamiento del 29 de noviembre, el grupo parlamentario rechazó la improvisación frente a las lluvias y sostuvo que la falta de coordinación impidió una respuesta efectiva.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"La emergencia no es solo consecuencia de la lluvia, sino de un Gobierno sin liderazgo que no asume su rol articulador. Más de diez ministerios y organismos no logran responder de forma ordenada y el Comando FEN no funcionó ante la primera lluvia fuerte. El Estado llegó tarde y desarticulado", se lee.

El documento también vinculó la emergencia con los recursos aprobados y con el impacto registrado en Piura. "El Congreso aprobó en octubre créditos suplementarios por más de S/8200 millones para, entre otras prioridades, enfrentar El Niño. El Estado tiene los recursos: exigimos resultados".

Sobre Piura, la bancada señaló que cerca de 2000 familias resultaron afectadas en menos de un día y también advirtió sobre el avance del dengue.

"En menos de un día, Piura quedó bajo el agua: cerca de 2000 familias afectadas y una vecina de 68 años que falleció en Ignacio Merino sin que una ambulancia pudiera llegar".

Entre los nueve puntos urgentes, el pronunciamiento exige que el Gobierno central asuma la cadena de drenaje, que se restituyan S/11,86 millones a los bomberos voluntarios, que el Minsa autorice atención sin convenio ni pago, priorice el control del dengue, y que se amplíe hasta abril de 2027 el DU N.° 008-2026.

"El Gobierno central debe responsabilizarse de toda la cadena de respuesta en materia de drenaje: suministro, logística, entrega y operación de SARE, motobombas y trasvasadoras, con un responsable por equipo y un reporte público de su estado".

Del mismo modo, el texto pide simplificar el FONDES para sus S/360 millones, emitir un decreto para que universidades públicas de zonas afectadas reciban recursos del FEN y del FONDES, habilitar corredores de abastecimiento del MTC y crear una cuenta a nombre de INDECI.

"Ante el inminente riesgo de bloqueo de carreteras, el MTC debe habilitar corredores de abastecimiento hacia las zonas aisladas, incluido el transporte marítimo sin tarifas portuarias, para que no falten alimentos, medicinas ni combustible".