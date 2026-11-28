Lluvias extremas en Piura hoy, EN VIVO: fuertes precipitaciones azotan costa norte del Perú este 28 de noviembre El Senamhi advierte que las precipitaciones continuarán y podrían intensificarse entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, asociadas al fenómeno El Niño.

Las intensas lluvias en Piura han provocado inundaciones, activación de quebradas y daños en viviendas, vías y establecimientos públicos, con más de un millón de personas expuestas a un riesgo muy alto. La emergencia también ha ocasionado la activación de 10 quebradas y cientos de afectados, mientras más de un millón de personas están expuestas a un riesgo muy alto de huaicos e inundaciones.

Lluvias en Piura y la costa norte del país, hoy, 28 de noviembre 08:50 Lluvias extremas en Perú: 19 regiones permanecen en alerta roja hasta este domingo El Senamhi mantiene la alerta por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en gran parte del territorio nacional. Para este sábado 28 y domingo 29 de noviembre se esperan acumulados de hasta 100 milímetros diarios en la costa norte.

Senamhi advierte que las precipitaciones continuarán durante los próximos días y podrían intensificarse entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño.