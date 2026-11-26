Detienen a fiscal que habría recibido S/50 para favorecer a un padre en un caso de pensión de alimentos La expareja del investigado denunció el presunto pago tras recibir una captura de la transferencia por Yape.

Un fiscal adjunto en Áncash fue detenido por presunto cohecho tras recibir S/50 para favorecer a un padre en un proceso por omisión de asistencia familiar.

Un fiscal adjunto en Áncash fue detenido por presunto cohecho tras recibir S/50 para favorecer a un padre en un proceso por omisión de asistencia familiar.

Un fiscal adjunto provincial fue detenido preliminarmente en Áncash por presuntamente recibir una coima de S/50 a cambio de favorecer a un padre en un proceso por omisión de asistencia familiar. La Policía Nacional ejecutó el operativo en Huaraz y Caraz, con participación de representantes del sistema anticorrupción, tras una investigación que identificó una transferencia de dinero por Yape.

El detenido fue identificado como Juan Alfonso Yllaconza Cabezas, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas. Las autoridades lo investigan por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. En el caso también figura Luis Francisco Montañez Espinoza, señalado como presunto intermediario en la entrega del dinero.

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Una captura de Yape permitió denunciar el presunto pago

Según las primeras indagaciones, el caso salió a la luz luego de que el padre involucrado en el proceso de alimentos le confesara a su expareja que había entregado dinero al fiscal para evitar consecuencias legales. Como prueba, le envió una captura de pantalla de la transferencia de S/50 realizada mediante Yape.

La mujer acudió a las autoridades y presentó la evidencia, lo que dio inicio a las investigaciones por presunta corrupción. De acuerdo con las pesquisas, el dinero habría sido solicitado por el fiscal a cambio de realizar una gestión favorable dentro de un despacho a su cargo, en el marco de la investigación que seguía contra el padre por omisión de asistencia familiar.

Allanaron cinco inmuebles en Huaraz y Caraz

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal Contra la Corrupción (Dircocor), con participación de fiscales del sistema anticorrupción. Las diligencias comprendieron cinco inmuebles: uno en Huaraz y cuatro en Caraz. Entre los espacios registrados también figuró la oficina del funcionario.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron equipos electrónicos y documentos que se incorporarán a la investigación. La fiscal de Áncash, Delia García, confirmó los resultados de las diligencias y señaló que el procedimiento contó con autorización del Juzgado Superior de Investigación Preparatoria.

Tras la intervención, el Poder Judicial dictó cinco días de detención preliminar contra Yllaconza Cabezas. La investigación también contempla conversaciones de WhatsApp y transferencias bancarias como elementos para esclarecer el presunto pago y determinar las responsabilidades de los involucrados.