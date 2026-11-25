Seguridad del Congreso impide la labor de periodista de La República La seguridad del Congreso impidió que la reportera de La República realice entrevistas en Pasos Perdidos. Además, interrumpió a la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, cuando brindaba una entrevista a la prensa.

Seguridad también interrumpió la entrevista de la decana del CAL, Delia Espinoza. Foto: Composición/LR | Foto. Andina

Seguridad también interrumpió la entrevista de la decana del CAL, Delia Espinoza. Foto: Composición/LR | Foto. Andina

La seguridad del Congreso de la República impidió que la periodista y reportera del diario La República, Ariadna Yaya, realice entrevistas en la zona de Pasos Perdidos del Parlamento. La orden, según las propias declaraciones del agente de seguridad Miguel Chacón, era que los comunicadores le pidan permiso a la Oficialía Mayor para realizar sus labores.

"¿Pero cómo vamos a pedir permiso si siempre han sido las entrevistas en Pasos Perdidos?", cuestionó la comunicadora mientras el personal de seguridad le tapaba la cámara para que no grabe el momento donde se restringe la labor periodística.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Segundos después, otro agente explicó a los reporteros que debían colocarse en otro lugar para entrevistar a los diputados y senadores. "A un costadito póngase, ¿ya?", exclamó el agente de seguridad.

Sobre el tema, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) alertó sobre el caso. "Agente de seguridad del Congreso, Miguel Chacón, impide e interrumpe que periodistas entrevisten a personajes de relevancia pública en sede legislativa".

Minutos antes, el mismo agente de seguridad también interrumpió la entrevista de la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza. Al igual que con la periodista Yaya, Chacón le dijo a Espinoza que no podía declarar en los pasillos del Parlamento. Ante ello, la exfiscal de la Nación le pidió al personal de seguridad no interrumpir y que respete la libertad de expresión.

"No me interrumpa. Sí puedo (declarar acá), hay libertad, señor, gracias. Yo no tengo que pedir permiso, señor. Aprenda un poquito más sobre la libertad, no hay impedimento", exclamó.

Al ser consultado sobre quién le dio la orden de interrumpir la labor periodística y la entrevista, el agente evitó pronunciarse.

"Son las primeras demostraciones que ya estamos experimentando. Toda la vida se ha declarado en este recinto que es de todo el pueblo peruano y este señor Chacón, que no sé quién será y no dice quién le está ordenando. Pero hay que tomar las cosas con calma, el estado de derecho está gravemente herido", señaló Espinoza.

"La ANP demanda a seguridad de Parlamento respeto a actividad informativa y a Oficialía Mayor garantías para trabajo de periodistas en sede legislativa", solicitó la institución que representa a los periodistas del Perú.

Diputado de Juntos por el Perú exige información a la Oficialía Mayor

A través de sus redes sociales, el diputado de Juntos por el Perú (JP), Ernesto Zunini, calificó de "grave" la actitud que tomó el Congreso en condicionar la labor periodística.

En ese sentido, Zunini envió un oficio a la Oficialía Mayor solicitando información sobre la persona que dio la orden. Además, exigió que se haga pública la norma que sustenta esa exigencia.

"El Congreso debe ser el primero en garantizar la libertad de expresión y el derecho de la prensa a informar", publicó.