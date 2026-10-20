Superó todo el 2025 y van 224 siniestros: la ola de incendios forestales que amenaza la Cordillera Blanca, el Huascarán, el turismo y cultivos en Áncash

Áncash ha reportado un alarmante aumento del 24,4 % en incendios forestales en 2026, superando los 180 casos del año anterior. Este incremento plantea serios riesgos ambientales y económicos.

Áncash ha reportado un alarmante aumento del 24,4 % en incendios forestales en 2026, superando los 180 casos del año anterior. Este incremento plantea serios riesgos ambientales y económicos. Foto: Andina/Composición LR

Áncash registró 224 incendios forestales entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026, una cifra que ya supera los 180 casos reportados durante todo el año pasado. Las emergencias han destruido miles de hectáreas de cobertura natural y generado pérdidas en terrenos agrícolas, además de daños en infraestructura vinculada al suministro de agua.

El reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash señala que los siniestros aumentaron un 24,4% respecto al total de 2025. La situación también mantiene en riesgo espacios naturales de relevancia para la región, como el Parque Nacional Huascarán y la Cordillera Blanca, donde los incendios amenazan los ecosistemas y pueden comprometer las actividades turísticas.

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Incendios forestales en Áncash aumentan 24,4% y superan los registros de todo 2025

La frecuencia de estos eventos se mantuvo elevada durante los últimos meses. En agosto se contabilizaron 63 incendios forestales y septiembre cerró con 65, el mayor número mensual registrado en lo que va del año. En octubre, hasta el día 20, las autoridades ya habían reportado otros 54 siniestros en distintos puntos de Áncash.

La comparación anual muestra que la región superó en 44 emergencias el acumulado de todo 2025, cuando se registraron 180 incendios. El balance de 2026 todavía corresponde al periodo comprendido entre enero y el 20 de octubre, pero ya refleja una mayor cantidad de episodios que la contabilizada durante los doce meses del año anterior.

El fuego destruye más de 5.400 hectáreas y amenaza zonas naturales y cultivos

Las evaluaciones realizadas en Áncash identificaron 5.401 hectáreas de cobertura natural destruidas por los incendios, además de otras 10 hectáreas de bosque afectadas. En el sector agrícola, las pérdidas alcanzan 45 hectáreas de cultivos, mientras que otras 26 hectáreas presentan daños. Las emergencias también perjudicaron infraestructura de riego y redes de agua potable.

Ante este escenario, el Gobierno Regional de Áncash solicitó la intervención del Ministerio Público y de la Policía Nacional para esclarecer el origen de los siniestros e identificar a los responsables. El COER, por su parte, pidió a la población evitar la quema de residuos agrícolas y forestales, debido a que el fuego puede extenderse y alcanzar terrenos de cultivo, viviendas e infraestructura. También exhortó a los gobiernos locales a coordinar acciones para controlar las emergencias, en especial en zonas de difícil acceso.