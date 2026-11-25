Tren Lima-Chosica comenzaría a funcionar en diciembre con recorrido directo y sin estaciones intermedias La primera etapa no incluirá todas las estaciones del proyecto, pues aún faltan procedimientos administrativos y trabajos técnicos para completar la infraestructura ferroviaria.

ProInversión y el MTC trabajan en la gestión del servicio, y se espera que las autorizaciones para los trenes se obtengan tras el mantenimiento necesario, antes de su incorporación a la operación.

ProInversión y el MTC trabajan en la gestión del servicio, y se espera que las autorizaciones para los trenes se obtengan tras el mantenimiento necesario, antes de su incorporación a la operación. Foto: Difusión

El servicio ferroviario Lima-Chosica podría iniciar una primera etapa de operaciones en diciembre de 2026, con un trayecto directo entre el distrito de Chosica y una estación ubicada en el Centro de Lima. La puesta en marcha parcial fue anunciada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, quien señaló que las instituciones involucradas trabajan para concretar el inicio del servicio antes de terminar el año.

La fecha tentativa para la movilización de los trenes se ubica entre el 14 y el 16 de diciembre, según adelantó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Sin embargo, la habilitación inicial no incluirá todas las estaciones contempladas en el proyecto, debido a que todavía deben completarse procedimientos administrativos y trabajos técnicos sobre las unidades ferroviarias.

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Tren Lima-Chosica: ¿qué recorrido cubrirá la primera etapa y cuándo comenzaría el servicio?

El primer desplazamiento del tren Lima-Chosica conectaría directamente Chosica con una estación del Centro de Lima, sin habilitar paradas intermedias. Esta modalidad corresponde a una fase inicial del proyecto, cuya implementación se encuentra en coordinación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

En declaraciones a canal N, Tangherlini explicó que ProInversión tiene bajo su responsabilidad la administración del contrato ferroviario, mientras que el MTC ejerce funciones como autoridad rectora del sector transporte. Ambas entidades, junto con la comuna limeña, desarrollan reuniones para agilizar las gestiones necesarias antes de habilitar el servicio.

Uno de los procedimientos pendientes consiste en obtener las autorizaciones para entregar al concesionario los coches y locomotoras que actualmente forman parte de los bienes administrados por la Municipalidad de Lima. Antes de incorporarlos a la operación comercial, estos equipos deberán pasar por un mantenimiento mayor, conocido como overhaul, además de recibir el acondicionamiento técnico correspondiente.

Estaciones, mantenimiento y obras adicionales: los trabajos pendientes para ampliar el tren Lima-Chosica

La implementación del recorrido inicial no significa que toda la infraestructura prevista para el proyecto estará disponible desde diciembre. La habilitación de estaciones y la segregación de la vía férrea corresponden a una intervención adicional que ProInversión viene desarrollando y que necesitará una adenda para su ejecución.

De acuerdo con Tangherlini, la separación de la vía permitirá que las unidades ferroviarias puedan desplazarse a mayores velocidades. Estas obras también contemplan la construcción y adecuación de las estaciones que todavía no estarán operativas durante la primera etapa del servicio.

Respecto al presupuesto requerido para desarrollar estas intervenciones, el ministro precisó que la inversión todavía no cuenta con un monto definido. Su cálculo dependerá de los estudios técnicos y de ingeniería que permitan establecer las características y necesidades de las obras.