Detienen a practicante de docencia acusado de abusar de escolar de 12 años en Chiclayo La detención se produjo tras la denuncia de la madre de la menor, quien reportó su desaparición después de que el practicante la llevó en su motocicleta sin ingresar al colegio.

La intervención se produjo luego de que la madre de la menor denunciara su desaparición durante la mañana del martes 24 de noviembre.

La intervención se produjo luego de que la madre de la menor denunciara su desaparición durante la mañana del martes 24 de noviembre.

Un practicante de docencia identificado como Jhonatan Ramos Ramírez (28) fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Chiclayo, región Lambayeque, tras ser acusado del presunto delito de abuso sexual contra una escolar de 12 años de la institución educativa Karl Weiss. El caso generó preocupación en la comunidad educativa y ya se encuentra en manos de las autoridades.

Desaparición de escolar

La intervención se produjo luego de que la madre de la menor denunciara su desaparición durante la mañana del martes 24 de noviembre. De acuerdo con la denuncia, el practicante recogió a la adolescente a bordo de su motocicleta, a unas cuadras de su vivienda, con el supuesto propósito de trasladarla hasta su colegio. Sin embargo, ninguno de los dos llegó a ingresar al plantel.

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Preocupada por la ausencia de su hija, la progenitora acudió a la institución educativa, donde compañeros de clase le comentaron sobre el acercamiento que mantenía con el hombre, quien se desempeñaba en el área de Comunicación y, presuntamente, solía trasladar a la escolar en su vehículo. Esta situación era desconocida por los padres de familia.

Testimonio de menor

La adolescente apareció durante la tarde del mismo martes y relató a sus padres que Ramos Ramírez la había llevado hasta su vivienda, donde presuntamente ocurrió el abuso sexual. Posteriormente, el hombre la habría dejado regresar.

Según el testimonio de la menor, este no habría sido un hecho aislado. Los presuntos abusos se habrían producido en tres oportunidades anteriores desde finales de octubre, por lo que las autoridades procedieron con la detención del practicante.

UGEL Chiclayo inicia procedimiento administrativo contra practicante

El gerente regional de Educación de Lambayeque, Reymundo Dioses, informó que el caso ya se encuentra en manos de los operadores de justicia, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, precisó que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo inició un procedimiento administrativo para establecer las eventuales sanciones contra el practicante de docencia, independientemente de las investigaciones que se desarrollan en el ámbito penal.