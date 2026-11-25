Óscar Reto dice que la Bicameralidad no funciona y Miguel Torres responde: “Criticar es lo más fácil” Mientras el presidente de la Cámara de Diputadas asegura que no hay un balance de poder en el Congreso, Miguel Torres le refuta y afirma que se deben buscar oportunidades "para que fluya".

El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, respondió a su homólogo de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, quien, tras su participación en el CADE 2026, cuestionó el funcionamiento del sistema bicameral y afirmó que "no está funcionando".

Durante una entrevista en un medio local, Torres aseguró que "criticar es fácil" y lo que se debería hacer desde el Parlamento es "tratar de encontrar oportunidades" para que se mejore el funcionamiento entre ambas cámaras.

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"Yo le tengo una gran consideración y respeto (a Reto). Sin embargo, evidentemente, discrepo de muchas de las posiciones que él tiene. Lo primero que tendría que decir es: Vamos, criticar es lo más fácil. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es poner el hombro y sacar adelante una institución como es la bicameralidad. Ha costado más de 20 años para volver a la bicameralidad. Creo que en vez de decir, oye, esto no funciona, tenemos que tratar de encontrar las oportunidades para que fluya", expresó.

El pasado martes 24 de noviembre, Reto había señalado que la bicameralidad del Congreso "está mal hecha". "El Congreso pasado hizo las leyes para poder hacer la bicameralidad, que estamos viendo que no está funcionando, está mal hecha, tenemos que solucionar eso. ¿Con qué mecanismo quieres que produzcamos más leyes?", cuestionó.

Reto también afirmó que entre ambas cámaras del Congreso existe un reparto del poder desbalanceado "aún cuando se dice que tienen que ser iguales".

Al respecto, el titular del Senado recordó la visita de la presidenta del Senado de Chile hace dos semanas en la que le dijo, según contó, que los diputados peruanos son más poderosos que los senadores.

"Yo decía: qué curioso. Hace dos semanas, vino la presidenta del Senado de Chile y pude conversar con ella y me decía: oye, qué poderosos son los diputados, son más poderosos que los senadores. Yo le digo por qué. Y ella me dice que ellos tienen iniciativa legislativa. Eso es una locura. Allá en Chile los senadores lo tenemos", contó y reveló que en el país del sur los senadores siempre tienen la presidencial del Congreso a su cargo.

"Creo que nos hace falta dar dos pasos atrás y ver las cosas en su debida dimensión (…) No podemos nosotros describir o traducir absolutamente cada una de las palabras, nosotros tenemos que tener lógica, razonamiento, tenemos que leer la Constitución de manera integral, tenemos que respetar la Constitución. La Constitución no se quedó solamente en aprobar o desaprobar, no es el reglamento. La Constitución establece lo que el Senado puede modificar", respondió al ser consultado por las soluciones que se pueden tomar para que no hayan desencuentros entre la Cámara de Senadores y Diputados.