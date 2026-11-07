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Sociedad

Lluvias en Áncash: calles inundadas y daños en viviendas dejan precipitaciones intensas en Huaraz

Los impactos se concentraron en los sectores Vista Alegre y Tacllán, así como en el distrito de Independencia, donde las precipitaciones estuvieron acompañadas de granizo. Locales públicos, colegios y comercios también se vieron afectados.

Lluvias intensas causaron daños en Huaraz
Lluvias intensas causaron daños en Huaraz | Composición LR / Canal NComposición LR / Canal N
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Calles inundadas y daños en viviendas, locales públicos y comercios dejaron las intensas lluvias registradas el viernes 6 de noviembre en la provincia de Huaraz, región Áncash. Los impactos se concentraron en los sectores Vista Alegre y Tacllán, así como en el distrito de Independencia, donde las precipitaciones estuvieron acompañadas de granizo.

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash, las lluvias ocasionaron un huaico en el sector Vista Alegre, que dañó aproximadamente un kilómetro de la vía Piedras Azules - Huaraz y restringió el tránsito vehicular. Además, en el sector Tacllán, las inundaciones afectaron una vivienda construida con adobe y techo de calaminas.

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Daños en infraestructura pública y comercios

Las precipitaciones también afectaron a la institución educativa Antonio Raimondi, de Huaraz, cuya losa deportiva terminó completamente anegada por la acumulación de agua. Asimismo, las instalaciones del área de extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) y un establecimiento de salud de la capital ancashina registraron filtraciones de agua.

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Por otra parte, en el distrito de Independencia, la lluvia torrencial acompañada de granizo inundó calles y establecimientos comerciales. Según imágenes difundidas en redes sociales, la fuerza de la corriente llegó a arrastrar una motocicleta y artículos de comerciantes ambulantes. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Lluvias continuarán hasta el 8 de noviembre en Áncash

El COER Áncash alertó que las lluvias de ligera a fuerte intensidad en la región seguirán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas hasta el 7 de noviembre. A su vez, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre la continuidad de lluvias en la sierra de Áncash hasta el domingo 8 de noviembre.

Las autoridades recomiendan a la población no acercarse a los ríos y laderas, limpiar los techos y revisar los sistemas de drenaje. Además, exhortaron a evacuar hacia zonas altas y seguras ante cualquier señal que advierta la ocurrencia de huaicos.

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