La víctima fue hallada sin vida en la carretera Piura - Chiclayo.

La víctima fue hallada sin vida en la carretera Piura - Chiclayo. América Noticias

Luis Pacherrez Atarama, trabajador de la Universidad Nacional de Piura, fue hallado sin vida cuatro días después de que sus familiares reportaran su desaparición. El hombre, de 56 años, fue encontrado en la carretera Piura-Chiclayo. Según informó la Policía, su cuerpo no presentaba impactos de bala.

La desaparición fue reportada el 19 de noviembre en Piura. Tras perder contacto con él, sus familiares denunciaron que habría sido secuestrado. Durante las primeras diligencias, la Policía confirmó que los presuntos delincuentes exigían entre S/60.000 y S/75.000 a sus seres queridos a cambio de su liberación.

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Policía intervino inmueble donde estuvo secuestrado el trabajador

Como parte de las investigaciones, efectivos policiales llegaron hasta un inmueble ubicado en el asentamiento humano Ex Polvorines, en Piura, donde Luis Pacherrez Atarama habría permanecido en cautiverio.

En el lugar, peritos realizaron diligencias para recoger elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. Además, una cámara de seguridad habría registrado el momento en que la víctima llegó hasta dicho predio, imágenes que forman parte de las indagaciones para reconstruir sus últimos movimientos.

La intervención permitió a los investigadores avanzar en la reconstrucción del recorrido que realizó el trabajador antes de ser encontrado sin vida en la carretera Piura-Chiclayo.

Policía descarta extorsión y detiene a dos personas por el caso

Aunque inicialmente los familiares recibieron exigencias económicas de entre S/60.000 y S/75.000 por su liberación, la Policía descartó que la extorsión haya sido el móvil del crimen, tras las primeras indagaciones.

Hasta el momento, las autoridades informaron sobre la detención de dos personas presuntamente vinculadas al caso. Entre los intervenidos se encuentra una mujer.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que murió Luis Pacherrez Atarama y establecer las responsabilidades de los detenidos.