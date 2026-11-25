Resultados de La Tinka del miércoles 25 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
El sorteo incluirá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que aumentan las oportunidades de los participantes de ganar. Estas opciones son altamente valoradas por los aficionados.
Este miércoles 25 de noviembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/11.619.263. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.
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Resultados de la Tinka HOY 25 de noviembre
¿Cómo jugar a La Tinka por internet?
Para jugar a La Tinka en línea desde Perú, sigue estos pasos:
1. Regístrate en la página oficial de La Tinka: ve a tinka.pe y crea una cuenta, proporcionando tus datos personales. También puedes usar una cuenta de Intralot, ya que es la empresa que gestiona La Tinka.
2. Cargar saldo: Una vez registrado, puedes cargar saldo en tu cuenta usando métodos como tarjetas de débito o crédito, transferencias bancarias, o incluso billeteras electrónicas.
3. Elige tus números: Selecciona seis números del 1 al 45 en el formulario de juego. Puedes hacerlo manualmente o usar la opción “aleatorio” para que el sistema elija los números al azar.
4. Selecciona la "Boliyapa": La “Boliyapa” es un número adicional que se incluye automáticamente en tu jugada, aumentando tus posibilidades de ganar en algunas categorías.
5. Confirma y compra: Después de seleccionar tus números, confirma tu jugada y realiza el pago. Una vez completada la compra, recibirás un comprobante digital que podrás revisar en tu cuenta.
6. Revisa los resultados: los resultados de cada sorteo se publican en la web y redes sociales de La Tinka. Además, si resultas ganador, recibirás una notificación en tu cuenta.