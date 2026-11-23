Dengue en Áncash: fallece embarazada de 32 semanas y sube a ocho la cifra de víctimas mortales La paciente, transferida desde el Hospital La Caleta, presentaba complicaciones severas. A pesar del esfuerzo de un equipo multidisciplinario, no pudo sobrevivir a la enfermedad.

Una mujer embarazada de 32 semanas falleció por dengue grave en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en Nuevo Chimbote. | Foto referencial: Andina

Una mujer embarazada de 32 semanas falleció por dengue grave en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en Nuevo Chimbote. | Foto referencial: Andina

Una mujer con 32 semanas de gestación murió por complicaciones de dengue grave en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote. La región acumula 3.843 casos confirmados y sospechosos de la enfermedad en lo que va de 2026.

La paciente había sido trasladada desde el Hospital La Caleta de Chimbote debido a la gravedad de su estado de salud. Falleció durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, pese a la atención de un equipo multidisciplinario de especialistas.

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Dengue grave afecta a gestantes y niños

Según informó el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, la mujer ingresó con un cuadro clínico extremadamente complejo. Los especialistas de gineco-obstetricia, cuidados intensivos y otros servicios intentaron estabilizarla, pero no logró superar las complicaciones ocasionadas por la enfermedad.

El establecimiento advirtió que continúa atendiendo a pacientes con dengue grave, entre ellos gestantes, puérperas y niños, considerados grupos vulnerables frente a las complicaciones de esta infección.

Áncash acumula ocho fallecidos por dengue

De acuerdo con el reporte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash, la región registra 3.843 casos de dengue, entre confirmados y sospechosos, y ocho víctimas mortales en lo que va de 2026.

Las provincias del Santa y Casma concentran el mayor número de contagios. Entre las víctimas mortales también figura un niño de 11 años, además de la gestante fallecida recientemente.