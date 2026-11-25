Combis y autos particulares invaden carril exclusivo del Metropolitano: ¿cuánto cuesta la multa por esta infracción? En 2025, se registraron más de 80 accidentes relacionados con la invasión de carriles exclusivos, y hasta el 23 de julio de 2026, ya se habían impuesto 346 papeletas. Este problema recurrente afecta la circulación y el tiempo de desplazamiento de los pasajeros.

La vía exclusiva del Metropolitano volvió a ser utilizada indebidamente por vehículos particulares y de transporte público en Lima Norte. La mañana de este miércoles 25 de noviembre, dos combis y un automóvil particular fueron captados circulando por el corredor segregado de la avenida Túpac Amaru, pese a que este espacio está reservado para los buses del sistema de transporte masivo.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9.00 a. m., en las inmediaciones de la estación Tomás Valle, cerca del centro comercial Plaza Norte, cuando se registraba una fuerte congestión vehicular en los carriles contiguos.

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En las imágenes se observa a dos unidades de la empresa de transportes Transcallao S. A. y un automóvil negro desplazándose por el carril delimitado para el Metropolitano. Una de las combis presenta la placa ACZ-749, mientras que el vehículo particular, de marca Chevrolet, lleva la matrícula BKK-632.

El ingreso de estos vehículos no autorizados al corredor segregado representa un riesgo para la seguridad vial y puede afectar la circulación de los buses, así como los tiempos de desplazamiento de los pasajeros. La congestión en las pistas aledañas no justifica la invasión de esta infraestructura.

¿De cuánto es la multa por invadir la vía exclusiva del Metropolitano?

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ingresar sin autorización a la vía exclusiva del Metropolitano constituye una infracción grave, tipificada con el código G10 del Reglamento Nacional de Tránsito.

Para el 2026, esta falta contempla una multa de S/ 440, equivalente al 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), además de 20 puntos en contra en el récord del conductor.

La Policía Nacional del Perú (PNP) es la entidad competente para imponer las papeletas correspondientes. La normativa permite el ingreso de determinados vehículos de emergencia, como ambulancias, patrulleros y unidades de bomberos, cuando atienden una emergencia comprobada y circulan con las luces y sirenas activadas.

Más de 80 accidentes por invasión de la vía del Metropolitano

La invasión de los carriles exclusivos constituye una problemática recurrente en Lima. Según información de la ATU, durante el 2025 se registraron más de 80 accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no autorizados que ingresaron indebidamente a esta infraestructura.

Asimismo, hasta el 23 de julio de 2026, la Policía Nacional había impuesto 346 papeletas por esta infracción, como resultado de 24 operativos de fiscalización.

Entre los puntos donde se realizaron intervenciones figuran los alrededores de las estaciones Tomás Valle y Honorio Delgado, ambas ubicadas en la avenida Túpac Amaru.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la identificación de los conductores captados este miércoles ni sobre la imposición de sanciones por este caso.