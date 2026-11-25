Arquitectura sin muros, geometría sin superficie, materia etérea. El sonido modifica la naturaleza del espacio, altera la percepción del tiempo y comunica sensibilidades. Paradójicamente, existe mientras acontece. Pero una nota musical no se extingue en la memoria. Al revés, será en esa persistencia inmaterial donde resida su misterio y la posibilidad de un probable trasvase al arte plástico.

El artista Fernando Otero no reproduce ningún sonido. Desde el título, su nueva individual Ese día imaginabas que alguien te oía contiene sospechas acerca de la naturaleza del sonido y su percepción por otra persona, una comunidad, una inteligencia artificial o alguna entidad que solo existe como proyección. Otero encuentra en esa ambigüedad la sensación de una presencia externa operando sobre los sentidos.

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De esa manera trabaja imágenes, objetos y espacios, y también convoca percepciones acústicas imaginarias. Por ejemplo, mediante una instalación de arpas andinas encontradas en un mercado de segunda por la plaza Dos de Mayo del centro de Lima. Así también identifica en los algoritmos y sus likes la ilusión de una presencia automatizada que introduce la inquietante paradoja de sentirse acompañados por sistemas que registran, clasifican y anticipan la existencia.

Otra será la frecuencia con la que opere Boceto para un objeto, conjunto de rifles y una espada de juguete que encontró en un mercado de pulgas mexicano, generador de un significante para la prepotencia bélica contemporánea, con la perturbadora condición del juguete como instrumento de iniciación infantil en el universo adulto. La inocencia comparece domesticada por la escala y el material, perfectamente reconocible en su potencia simbólica.

"Ese día imaginabas que alguien te oía". Imagen: Difusión.

Nacido casualmente en Vigo, España, en 1972, Fernando Otero es un artista peruano formado en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (1990-1994). Complementó su formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en el taller de dibujo de Miguel Gallo. Su relación con la pintura comenzó a los trece años. Esa es la esencia constitutiva de una vocación que describe como un ejercicio meditativo y sanador.

Vinculado a la abstracción geométrica, paralelamente, desarrolló una investigación sobre el objeto encontrado, la memoria y las asociaciones emotivas que los materiales cotidianos pueden suscitar. Sus exposiciones individuales incluyen Estructuras precarias, en São Paulo; Mutaciones cronotrópicas, en Panamá; y La idea de una nueva ciudad surge durante un sueño de madrugada, presentada en La Galería de Lima en 2022. Su trabajo ha circulado también por Londres, Nueva York, Miami y Ciudad de México.

Y en esta, su vigesimoséptima individual, Otero no pretende sustituir una experiencia musical por una ilustración plástica. Lo que busca es explorar el espacio mental en el que ambas concurren. Entonces los sonidos serán una presencia evocada, una vibración que el espectador irá reconstruyendo con sensibilidad y memoria. Esa es la arquitectura que propone, un espacio que se construya en resonancias.

Y que se siga sosteniendo en asociaciones, recuerdos y expectativas. Es decir, una arquitectura que el espectador complete. Porque escuchar es sentir una conmoción que nos alcanza sin que identifiquemos exactamente de dónde viene. Y porque, en última instancia, la presencia más intensa es aquella que apenas conseguimos imaginar.

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Datos:

Título: Ese día imaginabas que alguien te oía.

Artista: Fernando Otero

Lugar: La Galería

Dirección: Conde de la Monclova 255 - San Isidro

Fechas: Del 19 de noviembre al 12 de diciembre 2026.