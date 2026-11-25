Cronograma de pagos del sector público, diciembre 2026: ¿desde cuándo podrán cobrar sueldos, pensiones, aguinaldo y gratificaciones vía Banco de la Nación? Diciembre de 2026 traerá fechas de pago diferenciadas para trabajadores públicos y jubilados, según el cronograma del MEF y el Banco de la Nación. Los depósitos comienzan el 7 de diciembre.

Los trabajadores estatales recibirán sus sueldos entre el 16 y el 21 de diciembre, que incluyen un aguinaldo de S/300.

Los trabajadores estatales recibirán sus sueldos entre el 16 y el 21 de diciembre, que incluyen un aguinaldo de S/300. Foto: composición LR

Diciembre traerá fechas de pago diferenciadas para los trabajadores de la administración pública y los jubilados de los distintos regímenes previsionales. El cronograma anual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que publica el Banco de la Nación, establece cuándo podrán disponer de sus remuneraciones y pensiones durante el último mes de 2026.

Los depósitos comenzarán el lunes 7 de diciembre para los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). En tanto, los trabajadores estatales recibirán sus sueldos entre el miércoles 16 y el lunes 21, fechas que también contemplan el aguinaldo por Navidad de S/ 300.

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¿Cuándo pagan los sueldos de los trabajadores públicos en diciembre?

El cronograma del MEF distribuye los depósitos de remuneraciones según el sector al que pertenece cada trabajador. Para diciembre, las fechas se organizan en cuatro grupos:

Miércoles 16 de diciembre: Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (unidades ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (unidades ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas. Jueves 17 de diciembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Viernes 18 de diciembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Lunes 21 de diciembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

En estas fechas también corresponde el pago de obligaciones periódicas y no remunerativas, como las remuneraciones del personal CAS, los estipendios para practicantes y otros conceptos contemplados en el cronograma.

Pensionistas de la ONP: fechas de pago y bono de S/ 200

Los jubilados del Decreto Ley 19990 recibirán sus pensiones de diciembre de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno. Este grupo también accederá a una bonificación extraordinaria de S/ 200, autorizada por el Gobierno mediante el Decreto de Urgencia 018-2026.

El depósito del beneficio se realizará junto con la pensión, sin necesidad de presentar una solicitud adicional. Estas son las fechas actualizadas del cronograma:

Apellidos de la A a la C: lunes 7 de diciembre.

lunes 7 de diciembre. Apellidos de la D a la L: jueves 10 de diciembre.

jueves 10 de diciembre. Apellidos de la M a la Q: viernes 11 de diciembre.

viernes 11 de diciembre. Apellidos de la R a la Z: lunes 14 de diciembre.

lunes 14 de diciembre. Convenios internacionales y pensionistas de la Ley 27803: según el cronograma correspondiente.

Para recibir la bonificación extraordinaria, los beneficiarios deben contar con una pensión definitiva y figurar en la planilla del Sistema Nacional de Pensiones al 30 de noviembre de 2026. Quienes perciban más de una pensión solo recibirán un bono. Además, el beneficio no aplica a quienes perciban simultáneamente remuneraciones provenientes del sector público.

Los pensionistas que reciben el pago en sus domicilios tendrán un calendario diferenciado: la distribución comenzará el miércoles 16 y concluirá el martes 29 de diciembre.

¿Cuándo cobran los jubilados de otros regímenes de la ONP?

Los pensionistas de otros regímenes previsionales que administra la ONP también tienen una fecha específica para recibir sus depósitos. El abono en cuenta está previsto para el jueves 10 de diciembre.

Este calendario comprende a los siguientes beneficiarios:

Decreto Ley 18846.

Decreto Ley 20530 y pensiones por encargo.

Ley 30003, correspondiente a los pensionistas pesqueros.

Ley 26790, que comprende a los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), bajo las modalidades de cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro.

Para quienes reciben sus pensiones mediante pago a domicilio, la distribución se realizará entre el jueves 17 y el miércoles 23 de diciembre.

Cronograma de pensiones del Decreto Ley 20530

Los jubilados del régimen del Decreto Ley 20530 que todavía cobran sus pensiones directamente de las unidades ejecutoras del Gobierno nacional y los gobiernos regionales tienen un calendario independiente del que administra la ONP.

En este caso, las fechas de depósito se distribuyen en cuatro grupos:

Viernes 11 de diciembre: Educación (incluidas las universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (unidades ejecutoras), Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

Educación (incluidas las universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (unidades ejecutoras), Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas. Lunes 14 de diciembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Martes 15 de diciembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y Reniec.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y Reniec. Miércoles 16 de diciembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

De esta manera, los trabajadores públicos y pensionistas tendrán fechas diferenciadas para recibir sus ingresos durante diciembre, de acuerdo con el régimen previsional o la entidad a la que pertenecen.