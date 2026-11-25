De SJL a Miami: peruana es extraditada por millonaria estafa y extorsión a 30.000 inmigrantes en EE. UU. Karount Jannet Toledo Vázquez es acusada de integrar una red que habría utilizado identidades falsas de funcionarios para exigir pagos a personas de habla hispana en Estados Unidos. El falso call center habría operado desde Lima entre 2013 y 2018.

La peruana Karount Jannet Toledo Vázquez, de 49 años, fue extraditada a EE. UU. y compareció ante un tribunal federal en Miami por estafa a más de 30.000 hispanohablantes. | composición LR

La peruana Karount Jannet Toledo Vázquez, de 49 años, fue extraditada a EE. UU. y compareció ante un tribunal federal en Miami por estafa a más de 30.000 hispanohablantes. | composición LR

La peruana Karount Jannet Toledo Vázquez, de 49 años, fue extraditada a Estados Unidos y compareció ante un tribunal federal de Miami, donde afronta cargos por su presunta participación en una red internacional que habría estafado y extorsionado a más de 30.000 personas de habla hispana.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la organización habría obtenido más de US$15 millones mediante un esquema de fraude que operó desde Lima. Toledo Vázquez fue detenida el 21 de octubre por la Policía Nacional del Perú (PNP), en cumplimiento de una solicitud de captura con fines de extradición. Posteriormente fue trasladada a Estados Unidos para responder ante la justicia federal.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

La Embajada de Estados Unidos en Perú señaló que Toledo Vázquez era la última prófuga identificada de la organización investigada por hacerse pasar por funcionarios estadounidenses para extorsionar a miles de personas. Su captura corresponde a la decimoquinta detención y undécima extradición dentro de esta causa por fraude transnacional.

Call center en Lima contactaba a hispanos en EE. UU.

Según la acusación presentada en Estados Unidos, Toledo Vázquez habría sido propietaria y administradora de un call center en Perú que funcionó al menos entre 2013 y 2018.

Desde este centro de llamadas, los integrantes de la organización se comunicaban con consumidores hispanohablantes residentes en Estados Unidos. En una primera llamada, les aseguraban que habían sido seleccionados o que cumplían los requisitos para recibir asistencia económica destinada a programas para mejorar su inglés.

Sin embargo, en posteriores comunicaciones les informaban que, por haber mostrado interés en el supuesto programa, habían adquirido una obligación contractual y debían pagar grandes cantidades de dinero por cursos y productos.

Para presionar a las víctimas, los integrantes de la red habrían recurrido a la suplantación de funcionarios públicos. Según el expediente, se presentaban como policías, agentes federales de Estados Unidos o representantes de universidades.

Los falsos funcionarios amenazaban a las víctimas con procesos judiciales, arrestos y otras consecuencias legales si no efectuaban los pagos exigidos.

En antecedentes del caso también se señala que las amenazas podían incluir consecuencias relacionadas con la situación migratoria de las víctimas.

Más de 30.000 víctimas y US$15 millones

Las autoridades estadounidenses atribuyen a esta red un perjuicio superior a US$15 millones y más de 30.000 personas afectadas durante el periodo en que habría operado.

El caso forma parte de una investigación contra una estructura de fraude transnacional que involucraba a operadores de call centers en Lima y otros integrantes encargados de recibir pagos y distribuir productos.

La acusación contra Toledo Vázquez comprende los presuntos delitos de conspiración, fraude electrónico, extorsión, lavado de dinero y suplantación de la identidad de un funcionario de Estados Unidos.

Fue detenida en Lima tras años de búsqueda

La Policía Nacional del Perú detuvo a Toledo Vázquez el 21 de octubre, luego de que las autoridades estadounidenses solicitaran su extradición. La intervención contó con la coordinación del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos.

La mujer tenía además una notificación roja de Interpol emitida en 2024, según los antecedentes difundidos tras su captura.

El pedido de extradición ya había sido aprobado por el Estado peruano. En enero de 2023, una resolución suprema accedió a la solicitud de Estados Unidos para que Toledo Vázquez compareciera ante sus tribunales por presuntos delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, tentativa de extorsión, suplantación de agentes estadounidenses y lavado de dinero internacional.

Ahora, tras su traslado a Florida, la acusada deberá afrontar el proceso ante la justicia federal de Estados Unidos.

Podría recibir hasta 20 años por algunos cargos

El Departamento de Justicia estadounidense informó que Toledo Vázquez podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de conspiración, fraude electrónico, extorsión y lavado de dinero, en caso de ser declarada culpable. Los cargos por falsa suplantación de un funcionario estadounidense contemplan una pena máxima de tres años por cada acusación.

La investigación está a cargo del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) y cuenta con la participación de autoridades estadounidenses y peruanas.

El Departamento de Justicia destacó la cooperación de la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía de la Nación, el Servicio de Seguridad Diplomática, el Departamento de Estado y otras instituciones que participaron en el proceso de captura y extradición.

Toledo Vázquez mantiene la presunción de inocencia mientras continúe el proceso judicial y hasta que una eventual sentencia determine su responsabilidad penal.