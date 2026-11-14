Metropolitano amplía horario del Lechucero por misa del papa León XIV: conoce las estaciones El servicio funcionará desde las 11:30 p. m. del domingo 15 hasta las 5:00 a. m. del lunes 16. Además, siete estaciones tendrán cierres temporales por la misa en Las Palmas.

El Metropolitano ampliará el horario del servicio Lechucero para facilitar el traslado de fieles a la misa del papa León XIV en Santiago de Surco. Operará de 11:30 p. m. a 5:00 a. m. el 16 de noviembre. | composición LR

El Metropolitano ampliará el horario del servicio Lechucero para facilitar el traslado de fieles a la misa del papa León XIV en Santiago de Surco. Operará de 11:30 p. m. a 5:00 a. m. el 16 de noviembre. | composición LR

El Metropolitano ampliará el horario del servicio Lechucero durante la madrugada del lunes 16 de noviembre, con el objetivo de facilitar el traslado de los fieles que asistirán a la misa que ofrecerá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

De acuerdo con la programación anunciada, el Lechucero operará desde las 11:30 p. m. del domingo 15 hasta las 5:00 a. m. del lunes 16 de noviembre. La medida busca reforzar las opciones de transporte público durante las horas previas a la multitudinaria actividad religiosa.

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El horario especial también se aplicará al alimentador Próceres. Este servicio llegará únicamente hasta la Escuela de Oficiales de la PNP, ubicada en la avenida Guardia Civil. Los demás alimentadores de Matellini funcionarán con normalidad.

¿Qué estaciones comprende el servicio Lechucero?

El recorrido nocturno del Metropolitano comprende las siguientes estaciones:

Naranjal

Izaguirre

Tomás Valle

UNI

Castilla

Jirón de la Unión

Canadá

Angamos

Ricardo Palma

Balta

Bulevar

Matellini

Metropolitano cerrará siete estaciones el lunes 16

Como parte del operativo por la misa del papa León XIV, el servicio regular del Metropolitano también tendrá modificaciones durante la mañana del lunes.

Entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. permanecerán cerradas temporalmente las estaciones:

Balta

Bulevar

Estadio Unión

Escuela Militar

Terán

Rosario de Villa

Matellini

Los cambios responden al despliegue previsto en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, donde el sumo pontífice encabezará una misa multitudinaria como parte de su visita al Perú.

El Metropolitano recomendó a los usuarios tomar en cuenta estas modificaciones y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el funcionamiento de sus rutas y estaciones durante la jornada.