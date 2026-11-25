Las lluvias intensas o cualquier cambio climático no deben paralizar el servicio que se brinda al afiliado y pensionista; esa es la meta de las medidas preventivas implementadas por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) frente al Fenómeno El Niño (FEN); acciones que fueron supervisadas por el presidente ejecutivo, José Vidal Fernández, durante una visita técnica a la región Piura.

El titular de la ONP recorrió el Centro de Atención Piura, el Centro MAC y la Casa Yuyaq para verificar el funcionamiento y calidad del servicio, además de las medidas adoptadas para responder ante posibles emergencias y asegurar que los servicios previsionales no se detengan.

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"Se ha reforzado los protocolos de respuesta ante lluvias intensas a través de simulacros, se realizó la limpieza de techos y canaletas, el mantenimiento de sistemas de drenaje, la instalación de barreras de protección contra inundaciones y se ha previsto el resguardo de equipos, archivos con información previsional e instalaciones eléctricas. Todas estas acciones en previsión y para garantizar que la atención no se interrumpa", señaló el presidente ejecutivo de la ONP.

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Los servidores y usuarios recibieron charlas de prevención que se realizaron en coordinación con la DIRESA Piura, con el objetivo de reconocer los síntomas del golpe de calor y el dengue para poder actuar oportunamente.

La ONP tiene identificados canales alternativos para que los asegurados puedan seguir recibiendo orientación previsional, presentar solicitudes y consultar información sobre sus aportes y pensiones como onpvirtual.pe y la central telefónica ONP Te escucha (01) 634 2222 opción 1.

La visita también permitió acompañar las actividades de Yuyaq, Casa del Pensionista, donde se encontró a don Florencio García de 100 años. Él participa de forma frecuente en los talleres para mantenerse activo y saludable.

Con estas acciones, la ONP reafirma su compromiso de prevenir riesgos, proteger a los asegurados y garantizar que reciban los servicios que requieren, incluso en situaciones de emergencia.