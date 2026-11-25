Es falsa la imagen que muestra una calle de Chupaca destruida por los recientes sismos en Junín: fue generada con inteligencia artificial Un análisis con herramientas especializadas detectó un 99% de probabilidad de generación artificial.

LO FALSO:

- La imagen muestra una calle del distrito de Chupaca, en Junín, con la autopista completamente destruida como consecuencia de los recientes sismos registrados en la región.

LO VERDADERO:

La imagen presenta inconsistencias visuales e irregularidades físicas en las estructuras y elementos de la vía.

Las herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial identificaron indicios de generación artificial.

A raíz de los recientes sismos registrados en Junín, se han difundido diversas imágenes en redes sociales que supuestamente muestran los daños ocasionados por estos movimientos telúricos. Entre ellas, circula una fotografía que muestra una calle del distrito de Chupaca con la vía completamente destruida, como consecuencia de un presunto colapso provocado por el sismo. Sin embargo, esta imagen es falsa, ya que fue generada mediante inteligencia artificial y no corresponde a un registro real de los daños ocasionados por el evento sísmico.

Viral en redes. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance fue difundida en Facebook, donde acumula más de 600 reacciones y ha sido compartida en más de 30 ocasiones.

Viralidad del post. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Tras revisar los reportes disponibles sobre los recientes sismos en Junín, no se encontraron informaciones oficiales ni reportes periodísticos que den cuenta de daños en las calles o edificaciones del distrito de Chupaca. En particular, no hay registros que respalden la supuesta destrucción de la vía que aparece en la imagen viral.

Al analizar la fotografía, se identificaron diversas inconsistencias visuales que ponen en duda su autenticidad. Entre ellas, se observan letras y elementos de los establecimientos comerciales que carecen de formas definidas, así como irregularidades en la estructura de las edificaciones y otros detalles que no guardan coherencia física con el entorno.

Fragmentos salen por los aires como si se tratase de una explosión. Foto: Facebook

La destrucción del suelo no guarda relación con la nula afectación a los demás elementos del entorno. Foto: Facebook

Ante estos indicios, la imagen fue sometida a un análisis mediante herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Hive Moderation identificó un 99% de probabilidad de que la fotografía haya sido generada artificialmente. Por su parte, Sightengine también arrojó un resultado del 99% de contenido generado con IA. Estos resultados respaldan los indicios visuales y permiten determinar que la fotografía no muestra una escena real de Chupaca tras los recientes sismos.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Cabe precisar que los sismos en Junín sí ocurrieron y fueron reportados por las autoridades. Sin embargo, la imagen viral que muestra una calle destruida en Chupaca fue generada con inteligencia artificial y no representa daños reales ocasionados por estos eventos.

Conclusión

En conclusión, es falsa la imagen que muestra una calle del distrito de Chupaca completamente destruida por los recientes sismos registrados en Junín. Aunque los movimientos telúricos sí ocurrieron, no se encontraron reportes de daños que respalden lo que muestra la fotografía. Además, el análisis visual y los resultados de Hive Moderation y Sightengine, que identificaron un 99% de probabilidad de generación artificial, confirmaron que la imagen fue creada con inteligencia artificial y no corresponde a un registro real del suceso.