Más de 5.000 pobladores quedan aislados en Lambayeque tras colapso de puente por crecida del río Zaña Los habitantes enfrentan costos de hasta S/40 para trasladarse por rutas alternas, dificultando sus actividades cotidianas y generando preocupaciones entre aquellos que requieren atención médica.

La crecida del río en Zaña, Lambayeque, dejó incomunicados a más de 5,000 pobladores tras el colapso de un puente provisional, afectando clases y el acceso a salud.

La crecida del río en Zaña, Lambayeque, dejó incomunicados a más de 5,000 pobladores tras el colapso de un puente provisional, afectando clases y el acceso a salud. Foto: composición LR/Difusión

Pagar hasta S/40 por trasladarse a través de una ruta alterna o quedarse sin asistir a clases son algunas de las dificultades que enfrentan los habitantes de Zaña, en Lambayeque, tras la crecida del río. La destrucción del puente provisional que conectaba ambas márgenes del afluente dejó incomunicados a más de 5.000 pobladores y complicó actividades cotidianas como estudiar, trabajar y acudir a un establecimiento de salud.

La estructura de alcantarillas fue arrastrada por la crecida del río aproximadamente a la 1:00 de la madrugada de este lunes 23 de noviembre. El alcalde distrital, Aladino Mori, informó que la emergencia también perjudicó a unos 180 escolares, quienes no pudieron llegar a sus instituciones educativas cuando el año escolar está próximo a terminar.

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Colapso del puente provisional en Zaña deja a 180 escolares sin clases y dificulta el acceso a servicios de salud

La interrupción del tránsito representa un problema adicional para las familias que dependen de este acceso. Antes de la emergencia, movilizarse en motocicleta costaba alrededor de S/2; ahora, utilizar el recorrido alternativo por el puente Fierro puede alcanzar los S/40. La diferencia supone un gasto considerable para los pobladores que necesitan salir del distrito.

La atención de salud también figura entre las principales preocupaciones. Mori advirtió que hay pacientes que requieren asistencia médica y tienen dificultades para llegar al establecimiento sanitario, entre ellos personas afectadas por dengue. Para atender parte de la emergencia educativa, la municipalidad gestiona con el Ejército Peruano la disponibilidad de un bus que permita transportar a los estudiantes.

Alcalde pide construir puente definitivo ante riesgo de permanecer aislados hasta tres meses

La recuperación del paso no sería inmediata. De acuerdo con el alcalde, el incremento del caudal ocasiona daños frecuentes en las estructuras provisionales y el restablecimiento de las condiciones de tránsito podría tardar entre dos y tres meses, debido al tiempo que necesita el río para reducir su nivel.

Ante la recurrencia de estos problemas, Mori solicitó al Gobierno Central priorizar la construcción de un puente definitivo, aunque sea peatonal, que permita mantener la conexión entre ambas márgenes durante las temporadas de lluvias y crecidas. Mientras tanto, la autoridad realiza coordinaciones con el Gobierno Regional de Lambayeque y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) para conseguir ayuda destinada a los habitantes afectados.