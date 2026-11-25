Sicarios asesinan a balazos a dos personas en los exteriores de mercado de Chorrillos La primera víctima, Renzo Hernán Alegre Cuya, de 42 años, se encontraba en la zona para gestionar documentación de trabajo. El ataque ocurrió en plena vía pública, generando alarma entre los transeúntes.

Un doble asesinato se registró en los exteriores de un mercado en el distrito de Chorrillos, donde dos personas murieron tras recibir impactos de bala. Una de las víctimas fue identificada como Renzo Hernán Alegre Cuya, de 42 años, trabajador de construcción civil que había llegado a la zona para presentar documentación con el objetivo de acceder a un puesto de trabajo.

De acuerdo con la información preliminar, Alegre Cuya se dirigió al mercado Kiwi, ubicado frente al lugar donde ocurrieron los hechos, para desayunar. En ese momento, un sujeto se le habría acercado y aparentemente intentó atacarlo; sin embargo, los disparos se produjeron cuando la víctima avanzó unos metros más.

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Según las primeras versiones, un segundo individuo que se desplazaba a bordo de una motocicleta se aproximó y abrió fuego contra el trabajador. Durante el ataque, otra persona que se encontraba sentada en las inmediaciones también recibió los impactos de bala y murió.

Ataque armado dejó dos fallecidos en Chorrillos

El atentado ocurrió en plena vía pública y generó alarma entre las personas que se encontraban en los alrededores del mercado Kiwi. Las circunstancias en las que se produjo el doble asesinato todavía son materia de investigación.

Por el momento, no se ha establecido el móvil del ataque ni si ambas víctimas eran objetivos de los sicarios. Las autoridades deberán determinar si el atentado estaba dirigido contra el trabajador de construcción civil o si la segunda persona fue alcanzada accidentalmente por los disparos.

La Policía deberá realizar las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del doble crimen.