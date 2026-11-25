La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial redujo a una multa equivalente al 10% de sus remuneraciones la sanción impuesta a los tres jueces de la Corte Penal Nacional que ordenaron la ejecución inmediata de la condena al ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia sin contar con la sentencia integral escrita. La decisión fue emitida el 23 de noviembre de 2026, con la firma del juez superior de control Carlos Alberto Anticona Luján y recién notificada a las partes.

La Autoridad de Control confirma la responsabilidad disciplinaria de los jueces Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Oliver Vengoa Valdiglesias, integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado. En primera instancia, los magistrados habían recibido seis meses de suspensión. La instancia revisora consideró que la multa era proporcional a la falta acreditada y a las circunstancias del caso.

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A través del abogado Edinsón Huamán, la defensa de Humala anunció que insistirán en la sanción de suspensión, en la vía judicial administrativa, pues es lo que, según las normas disciplinarias, corresponde ante una falta muy grave.

Edinson Huamán, abogado de Ollanta Humala

Aunque les rebajan la sanción para nosotros es una victoria pues se reconoce el abuso que cometieron contrario a la Constitución. Ganamos en el habeas corpus que reconoció que se excedieron al disponer la ejecución inmediata de una sentencia que todavía no habían redactado y ahora con esta decisión de la ANC-PJ, indicó Huamán.

Anotó que destacan que la sanción reconoce la inconducta cometida por los jueces. Que la sociedad sepa que vulneraron los derechos de los procesados. Todavía esperamos el resultado de la queja presentada en el caso de Ilan Heredia y el contador del partido Nacionalista, Julio Torres Aliaga, a los que les hicieron lo mismo, subrayó.

Huamán discrepó de la decisión de la Autoridad de Control al considerar que los jueces no tuvieron la intención de causar daño. “Eso vale para un ciudadano común, estamos hablando de tres jueces que conocen la Constitución y debieron ser conscientes del perjuicio que su decisión iba a provocar”, opinó.

Los motivos de la sanción

Resolución de la ANC-PJ sobre la falta grave del Tercer Juzgado Penal Colegiado

La sanción a los jueces se centró en la audiencia del 15 de abril de 2025, cuando el colegiado dispuso ejecutar de inmediato la pena de 15 años de prisión contra Humala, en el proceso por presunto lavado de activos. En ese momento solo se había comunicado oralmente el adelanto del fallo; la lectura integral se programó para el 29 de abril.

Sin embargo, la sentencia completa fue firmada y notificada electrónicamente el 2 de mayo de 2025. La resolución disciplinaria concluyó que ejecutar una pena efectiva antes de que las partes tuvieran acceso a una decisión escrita y motivada vulneró deberes funcionales y garantías vinculadas con la libertad personal y el debido proceso.

Los jueces alegaron en sus apelaciones que sus funciones individuales y circunstancias particulares no fueron valoradas de manera suficiente al imponerles la suspensión. Caballero García invocó su retorno a la Corte Superior de Justicia de Huaura y la falta de acceso al sistema judicial de la Corte Superior Nacional; Vengoa Valdiglesias sostuvo que no era ponente ni director de debates.

Sin embargo, la instancia revisora determinó que la responsabilidad correspondía a la participación de los tres en la decisión colegiada del 15 de abril, no a quién redactó, registró o notificó después la sentencia. También indicó que no se acreditó que alguno hubiera expresado oposición, reserva o discrepancia frente a la ejecución provisional de la pena.

La defensa de Ollanta Humala insistirá en la vía judicial con la sanción de suspensión

Los motivos para la multa

Sin embargo, se reduce la suspensión por multa, pues no se encontraron elementos que demostraran una intención deliberada de perjudicar a Humala, aunque sí una negligencia funcional. Además, los registros disciplinarios revisados no mostraron sanciones vigentes anteriores contra los tres magistrados.

Además, se consideró que si bien hubo una afectación a la libertad personal, el órgano disciplinario ponderó que la defensa pudo cuestionar la condena y la ejecución provisional cuando recibió la sentencia integral. Esa posibilidad posterior no anuló la infracción ni corrigió retroactivamente la decisión, señalan, pero incidió en la graduación de la sanción.

Por ello, la resolución declaró fundadas en parte las apelaciones solo respecto de la sanción y confirmó la falta muy grave atribuida a los jueces. La decisión revocó la suspensión de seis meses e impuso a cada magistrado una multa equivalente al 10% de su remuneración.