Caos vehicular en la Panamericana Norte: tráiler averiado frente a la Escuela de Policías desata fuerte congestión y retrasa buses del Metropolitano Se recomienda a los conductores y pasajeros tomar precauciones ante la congestión. La Autoridad de Transporte Urbano emite alertas mientras se resuelve la situación.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que la situación también impacta el servicio de buses de la ruta alimentadora Puente Piedra del Metropolitano.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que la situación también impacta el servicio de buses de la ruta alimentadora Puente Piedra del Metropolitano. Foto: ATU/Composición LR

Un tráiler averiado genera congestión vehicular en la Panamericana Norte, en sentido de norte a sur, a la altura de la Escuela de Policías, en el distrito de Puente Piedra. La emergencia fue reportada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) la noche de este martes 17 de noviembre.

El incidente también afecta el servicio de transporte público, debido a que los buses de la ruta alimentadora Puente Piedra del Metropolitano registran retrasos en sus recorridos . La entidad advirtió sobre las demoras y pidió a los pasajeros tomar precauciones mientras persista la congestión.

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Avería de tráiler afecta el recorrido de buses del Metropolitano en Puente Piedra

Según informó la ATU, la presencia del vehículo averiado dificulta el tránsito en los carriles de la Panamericana Norte que conducen de norte a sur. La situación se concentra frente a la Escuela de Policías y repercute en la circulación de las unidades de transporte público que cubren la ruta alimentadora Puente Piedra.

Ante esta situación, la entidad recomendó a los usuarios anticipar sus desplazamientos y mantenerse atentos a las actualizaciones difundidas mediante sus canales oficiales. Hasta el momento del reporte, la ATU no precisó cuánto tiempo tomaría solucionar la avería ni restablecer la circulación habitual.