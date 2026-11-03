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Clima durante la visita del papa León XIV: Senamhi habilita plataforma para conocer pronósticos en regiones que visitará

La plataforma permite acceder a pronósticos meteorológicos específicos para Lima, Callao, Cusco y otras regiones donde estará el sumo pontífice, facilitando la planificación de actividades.

Papa León XIV en Perú
Papa León XIV en Perú | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) habilitó una sección especial dentro de su portal web que permite conocer en tiempo real las condiciones meteorológicas vigentes y proyectadas en las regiones que recorrerá el papa León XIV durante su visita al país, programada del 11 al 16 de noviembre.

El espacio, denominado ‘Visita Apostólica 2026: Papa León XIV en Perú’, está incluido en su Observatorio Nacional del Tiempo, Agua y Clima y reúne los pronósticos meteorológicos de los lugares incluidos en la agenda del sumo pontífice, tales como Lima, Callao, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

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¿Cómo ingresar a la plataforma y qué información reúne?

Para acceder a la parte del observatorio del Senamhi dedicada al papa León XIV solo debes ingresar a este enlace. Una vez dentro, se mostrarán los días que restan para la visita del sumo pontífice, junto a un mapa del país y las secciones dedicadas a las regiones que planea visitar. Si deseas revisar la información por cada departamento, debes presionar el botón ‘Iniciar recorrido’, ubicado en la parte inferior izquierda.

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El apartado de cada región muestra los avisos meteorológicos vigentes en ese territorio, así como el pronóstico que se tiene en los cinco días posteriores. La información se irá actualizando constantemente, de tal forma que la ciudadanía podrá conocer en los días previos a la llegada de León XIV cuáles serán las condiciones climáticas que acompañarán su recorrido por Lima y otras regiones del interior del país.

Plataforma del Senamhi dedica sección al papa León XIV

Plataforma del Senamhi dedica sección al papa León XIV

Agenda del papa León XIV en Perú por regiones

Otro aspecto resaltante de la plataforma del Senamhi es que reúne información detallada sobre la agenda que tendrá el líder de la iglesia católica por cada región y brinda recomendaciones a partir del pronóstico más actualizado. Esta información será útil para quienes buscan conocer cómo estará el tiempo un determinado día y planificar sus actividades antes de salir de casa.

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