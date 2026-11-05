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Lluvias en Perú HOY EN VIVO: últimas noticias del Fenómeno El Niño, distritos afectados en Lima y Callao, posibles desbordes, regiones en alerta roja y pronóstico del Senamhi

Consulta las novedades para hoy, 5 de noviembre, sobre las lluvias en Perú, las alertas meteorológicas, las áreas impactadas por inundaciones y los informes de daños registrados en el norte del país.

Consulta las medidas informadas por las autoridades para prepararte ante estos eventos climáticos y proteger tu hogar.
Consulta las medidas informadas por las autoridades para prepararte ante estos eventos climáticos y proteger tu hogar.Foto: Composición LR
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Las lluvias en Perú siguen concentrando la atención en el pronóstico del Senamhi y en los avisos sobre eventuales inundaciones y daños en viviendas, con especial incidencia en el norte del país. Sigue EN VIVO el minuto a minuto de hoy, jueves 5 de noviembre, con las alertas meteorológicas más recientes, los reportes de afectaciones en distintas regiones y las medidas informadas por las autoridades.

Lluvias HOY EN VIVO: últimas noticias del Fenómeno El Niño, distritos afectados y más

13:31
5/11/2026

¿Qué es el fenómeno El Niño?

El fenómeno El Niño es un evento climático natural que se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador. Este cambio en la temperatura del mar altera las condiciones atmosféricas y puede provocar lluvias intensas, inundaciones y sequías en distintas partes del mundo. En el Perú, sus efectos pueden sentirse con mayor fuerza en las regiones de la costa norte.



13:19
5/11/2026

¿Por qué ocurre el fenómeno El Niño?

El fenómeno El Niño ocurre cuando los vientos alisios, que normalmente soplan de este a oeste y desplazan las aguas cálidas del océano Pacífico hacia el sudeste asiático, pierden fuerza. Como consecuencia, el agua caliente retrocede y se acumula frente a las costas de Perú y Ecuador. Esto dificulta el afloramiento de aguas profundas, que suelen ser más frías y ricas en nutrientes, y provoca un aumento anómalo de la temperatura del mar.



13:17
5/11/2026

¿Qué es una alerta del SENAMHI?

Una alerta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) es un aviso preventivo que advierte sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos, como lluvias intensas, huaicos, vientos fuertes, heladas o friajes. Estos reportes permiten conocer qué zonas podrían resultar afectadas, cuándo ocurriría el evento y cuál sería su nivel de peligrosidad, para que la población y las autoridades puedan tomar medidas de prevención. Los avisos se clasifican en tres niveles: amarillo (peligro moderado), naranja (peligro fuerte) y rojo (peligro extremo).

13:14
5/11/2026

Tumbes: instituto Abelardo Quiñones se inunda tras 15 horas de lluvias intensas

Las intensas precipitaciones registradas durante aproximadamente 15 horas dejaron completamente inundadas las instalaciones del Instituto de Educación Superior Cap. FAP. Abelardo Quiñones, en Tumbes, así como varias calles y avenidas intransitables.

13:12
5/11/2026

Llovizna en Lima: Villa El Salvador, VMT y SJM amanecen bajo el agua tras precipitaciones

Las intensas lloviznas registradas en distintas regiones del país generaron emergencias durante las últimas horas. En Lima Sur, Villa El Salvador (VES), Villa María del Triunfo (VMT) y San Juan de Miraflores (SJM) amanecieron con calles y viviendas inundadas.

13:07
5/11/2026

Últimas noticias sobre lluvias en Perú

Buenos días, lectores de La República. Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de las últimas noticias sobre las lluvias en Perú, las alertas del Senamhi, las regiones afectadas, los posibles desbordes y el pronóstico del clima en las distintas zonas del país.

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