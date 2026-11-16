Enjambre sísmico en Ica: seis temblores de hasta 5,4 de magnitud sacuden la región en cinco horas El último movimiento telúrico se reportó a las 4.22 p. m. de este lunes 16 de noviembre. Con ello, ya suman seis sismos en cinco horas, dado que el primero ocurrió a las 11.16 a. m.

Un total de seis temblores de hasta 5,4 de magnitud sacudieron la región Ica en cinco horas, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El último se reportó a las 4.22 p. m. de este lunes 16 de noviembre.

El sismo más reciente fue de magnitud 4,5 y tuvo lugar a 102 km al oeste de San Juan de Marcona, Nasca - Ica. Además, registró una profundidad de 28 km., informó la entidad.