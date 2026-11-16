¿Buscas trabajo? MTPE ofrecerá más de 8.800 vacantes de empleo formal en estas regiones: fecha y requisitos Los ciudadanos podrán conocer ofertas de 130 empresas en diversas áreas y participar en procesos de selección del 17 al 20 de noviembre. Revisa los detalles de las jornadas en esta nota.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizará ferias laborales en Moquegua, Amazonas, Áncash y Arequipa del 17 al 20 de noviembre. Durante las jornadas, los ciudadanos podrán conocer ofertas de 130 empresas en diferentes rubros y especialidades.

La campaña ofrecerá en total más de 8.800 vacantes de empleo formal y permitirá contactar de forma directa con representantes de las compañías para conocer los requisitos y participar en sus procesos de selección. Revisa los detalles de la iniciativa en esta nota.

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Ferias de trabajo en cuatro regiones del Perú: fecha, horarios y lugar

Según el cronograma publicado por el MTPE, las ferias laborales se realizarán en los siguientes días y lugares, según cada región:

Moquegua

Fecha: 17 de noviembre

Lugar: explanada del Gobierno Regional de Moquegua, en el Malecón Mariscal 1-B s/n

Horario: de 8.00 a. m. a 4.00 p. m.

Ofertas laborales: 600 vacantes de 40 empresas

Amazonas

Fecha: 18 de noviembre

Lugar: Plaza de Armas de Bagua Grande, frente a la municipalidad

Horario: de 9.00 a. m. a 4.00 p. m.

Ofertas laborales: más de 100 vacantes de 40 empresas

Áncash

Fecha: 19 de noviembre

Lugar: Plaza de Armas de Chimbote

Horario: de 9.00 a. m. a 7.00 p. m.

Ofertas laborales: más de 8.000 vacantes de 40 empresas

Arequipa

Fecha: 20 de noviembre

Lugar: Municipalidad de Camaná, en el jirón Puente Grau N. ° 122

Horario: de 10.00 a. m. a 3.00 p. m.

Ofertas laborales: más de 100 vacantes de 10 empresas

Requisitos para participar en la jornada

Según el MTPE, para participar en los procesos de selección los asistentes deben presentar su DNI y contar con el Certificado Único Laboral (CUL), el cual podrá obtenerse de forma gratuita en las cuatro ferias. Este documento reúne información sobre los antecedentes y la trayectoria educativa y laboral de cada persona.

Durante las jornadas, los usuarios también podrán acceder a la Bolsa de Trabajo de Empleos Perú y recibir asesoría para mejorar su búsqueda de empleo. Además, recibirán información sobre los cursos gratuitos de Capacita-T para fortalecer sus conocimientos y de la plataforma Mi Carrera, que permite explorar opciones de formación técnica y universitaria.

Las ferias son organizadas por el MTPE en coordinación con las direcciones regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de las cuatro regiones, para acercar las ofertas de las empresas y acompañar a más personas en su búsqueda de un empleo formal.