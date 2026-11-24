Las denuncias por delitos informáticos en Perú aumentaron de cerca de 18.000 casos a más de 42.000 desde el 2021 hasta la actualidad, en un escenario que también registra alrededor de 129.000 denuncias. Un crecimiento que presiona a las instancias policiales y fiscales especializadas, mientras los juzgados ordinarios atienden estos casos.

El crecimiento acelerado de los delitos informáticos en el Perú plantea un nuevo desafío para el sistema de administración de justicia, la policía y la fiscalía. Una realidad que será debatida y analizada en el II Congreso Internacional de Cibercrimen 2.6, un evento que, del 25 al 27 de noviembre, promoverá el debate para impulsar la creación de juzgados especializados en esta materia, como respuesta a una criminalidad que evoluciona con mayor rapidez que las estructuras tradicionales.

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El Congreso internacional denominado 'Nuevas amenazas, desafíos globales y seguridad digital' contará con la participación de jueces, fiscales, abogados, especialistas en informática forense y expertos internacionales de 11 países que intercambiar experiencias sobre la investigación, el juzgamiento y la prevención de delitos informáticos.

“Uno de los objetivos será promover la creación de una especialidad en cibercrimen dentro del servicio de administración de justicia en Perú, que incorpore conocimientos técnicos y herramientas para responder a modalidades delictivas en continua evolución”, explicó el principal promotor del Congreso, el juez superior Bonifacio Meneses.

Bonifacio Meneses, juez superior de Lima

Anotó que algunos de los delitos que representan nuevos desafíos para las autoridades son el fraude informático, la extorsión mediante medios electrónicos, el robo de identidad, el acceso ilícito a sistemas digitales, los ataques cibernéticos, el lavado de activos con criptoactivos y la explotación de menores a través de internet.

Esta realidad hace necesaria una permanente capacitación en informática forense, inteligencia artificial, blockchain, análisis de datos, cooperación internacional y técnicas modernas de investigación criminal, subrayó Meneses.

Anotó que el congreso cuenta con la participación de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

¿Qué cambios requiere la respuesta judicial?

El tratamiento judicial de estos delitos se desarrolla principalmente mediante órganos jurisdiccionales ordinarios. Al no existir una especialidad exclusiva, los casos de cibercrimen no cuentan con una vía judicial especializada que concentre experiencia y criterios sobre la valoración de evidencia digital, explica el juez superior.

Por lo que enfatiza, es necesario avanzar hacia una justicia especializada que permita uniformizar criterios y mejorar la valoración de la prueba digital, además de buscar una respuesta más eficiente ante organizaciones criminales tecnológicamente sofisticadas. La especialización se plantea como un desafío institucional frente a delitos cuya investigación requiere examinar información electrónica.

La propuesta apunta a fortalecer tanto la investigación como la etapa judicial, ante el aumento de denuncias y la complejidad tecnológica de estos casos. La necesidad de una respuesta más eficiente queda vinculada con la capacidad de las entidades policiales y fiscales y con la ausencia de órganos judiciales exclusivos para el cibercrimen.