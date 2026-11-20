Seguirá el bochorno: temperaturas de hasta 37 °C se mantendrán en la costa y sierra hasta el martes El aviso meteorológico estará vigente desde este sábado 21 hasta el martes 24 de noviembre. La costa norte registrará los valores más altos, mientras que también se prevén vientos de hasta 40 km/h y elevada radiación UV.

El incremento de temperaturas diurnas en la costa y sierra del Perú continuará hasta el 24 de noviembre, alcanzando hasta 37 °C en la costa norte. La alerta también menciona ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

El incremento de temperaturas diurnas en la costa y sierra del Perú continuará hasta el 24 de noviembre, alcanzando hasta 37 °C en la costa norte. La alerta también menciona ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

El incremento de las temperaturas diurnas continuará en la costa y la sierra del Perú durante los próximos días. De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 476, emitido como extensión del aviso 471, las condiciones se mantendrán desde este sábado 21 hasta el martes 24 de noviembre, con valores que llegarán hasta los 37 °C en la costa norte.

El aviso contempla un incremento de temperatura de intensidad moderada a extrema en la costa y de intensidad moderada a fuerte en la sierra. Además, se prevé escasa nubosidad alrededor del mediodía, situación que favorecerá el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

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¿Qué temperaturas se esperan en las regiones?

En la costa norte, las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 °C y 37 °C, por lo que esta zona registrará los valores más elevados durante el periodo de vigencia del aviso.

En la costa centro, entre ellas Lima y el Callao, se esperan temperaturas de entre 25 °C y 32 °C. En tanto, en la costa sur, los valores máximos estarán entre los 24 °C y 32 °C.

Para la sierra, el pronóstico también contempla temperaturas elevadas. En la sierra norte, los registros estarán entre los 22 °C y 32 °C; en la sierra centro, entre 15 °C y 30 °C; mientras que en la sierra sur se prevén valores de entre 14 °C y 30 °C.

El aviso también advierte la presencia de ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las tardes. Asimismo, no se descartan lluvias dispersas en sectores de la costa norte.

¿Qué regiones están comprendidas en el aviso?

El aviso meteorológico alcanza a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Ante el incremento de las temperaturas, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación. También se aconseja utilizar bloqueador solar, gorros o sombreros y permanecer, en la medida de lo posible, en espacios ventilados y bajo sombra.

El uso de ropa ligera, holgada, transpirable y de colores claros también puede ayudar a reducir el impacto del calor. Asimismo, se recomienda incrementar el consumo de líquidos para mantener una adecuada hidratación.

En el caso de los niños pequeños, se pide mantenerlos en lugares ventilados, asegurar que consuman suficiente líquido y, especialmente, no dejarlos solos dentro de vehículos expuestos al sol o con las ventanas cerradas. Para los lactantes, se recomienda aumentar la frecuencia de la lactancia.

Las personas adultas mayores, quienes toman medicamentos o quienes tienen alguna enfermedad crónica deben consultar con su médico sobre las medidas adicionales que deberían adoptar frente a las altas temperaturas.

También habrá fuertes vientos

El aviso meteorológico contempla además ráfagas de viento que podrían alcanzar aproximadamente los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse alejado de árboles y evitar transitar por parques o avenidas con abundante vegetación, debido al riesgo de caída de ramas. También se aconseja asegurar techos, vigas, ventanas y otros elementos que puedan desprenderse.

Si el viento genera polvo, las autoridades recomiendan proteger los ojos, nariz y boca. Además, se debe revisar el entorno de las viviendas y retirar o asegurar ramas, postes u otros materiales que puedan representar un peligro.

Las personas que tengan previsto viajar también deben mantenerse informadas sobre las condiciones meteorológicas de las rutas que utilizarán y seguir las recomendaciones de las autoridades.