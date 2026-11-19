Vía Expresa Norte: incendio afectó depósito luego de que trabajadores fueron amenazados, según EMAPE El siniestro se produjo un día después de que trabajadores fueron amenazados por un grupo de personas, según informó la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE).

Un incendio registrado la madrugada de este jueves 19 de noviembre afectó el campamento de obra del Consorcio Vial Huandoy, empresa contratista encargada de ejecutar el paso a desnivel de la avenida José Granda, como parte del proyecto Vía Expresa Norte, en San Martín de Porres.

El incidente fue controlado por unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú sin dejar personas heridas. Sin embargo, provocó importantes daños materiales en equipos, herramientas y bienes del contratista, según informó la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE).

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Trabajadores fueron amenazados previamente

De acuerdo con EMAPE, el siniestro ocurrió un día después de que aproximadamente 17 personas amenazaron a trabajadores de vigilancia del Consorcio Vial Huandoy mientras cumplían sus labores, como parte del plan de desvío vehicular implementado para la ejecución de la obra.

El campamento afectado forma parte de las instalaciones implementadas por el consorcio para el desarrollo de los trabajos. Tras lo ocurrido, la empresa viene realizando las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y adoptando medidas para reforzar la seguridad de sus instalaciones y del personal a su cargo.

EMAPE exige identificar a los responsables

A través de un comunicado, EMAPE rechazó categóricamente cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación contra los trabajadores y las obras públicas, y exigió el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la ejecución de la Vía Expresa Norte, cuya realización —según afirmó— “no puede verse condicionada por acciones que atenten contra la seguridad y el desarrollo de proyectos destinados a mejorar la infraestructura y movilidad de Lima”.